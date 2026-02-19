El FMI respaldó la reforma laboral del Gobierno y aseguró que impulsará la creación de empleo La portavoz del organismo aseguró que la ley que se debate hoy en la Cámara Baja ayudará a bajar la informalidad. También elogió las compras de dólares del Banco Central.

En medio del paro general convocado por la CGT para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno, el FMI defendió la propuesta oficial y aseguró que impulsará la creación de empleo.

“Continúan los esfuerzos para profundizar las reformas estructurales en Argentina. Se han implementado medidas laborales destinadas a reducir la informalidad, pero también, y de suma importancia, a impulsar la creación de empleo. Estas medidas se están debatiendo actualmente en el Congreso”, dijo la vocera del organismo, Julie Kozack, en su habitual conferencia de prensa.

Cuando el paro muestra una conflictividad gremial en ascenso, la funcionaria del FMI reconoció: “Mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas también será importante para Argentina”.

Por otra parte, la entidad multilateral reconoció el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para fortalecer las reservas desde que empezó 2026, en un contexto de fuerte compromiso con el superávit fiscal.

“Desde principios de año, el Banco Central ha comprado más de US$2000 millones. Como ya hemos mencionado, la acumulación sostenida de reservas, respaldada por la implementación continua del ancla fiscal, será esencial para asegurar un acceso duradero al mercado y permitir que la Argentina responda mejor a los shocks”, dijo la portavoz.

Kozack también celebró los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea (a nivel del Mercosur). Consideró que son medidas que ayudarán a abrir la economía argentina al comercio internacional y atraerán inversiones.

Polémica en el INDEC: el pedido que le hizo el FMI al Gobierno

A principios de febrero, el Gobierno decidió no avanzar en la aplicación de la nueva canasta para medir la inflación. Así, incumplió uno de los compromisos que había asumido con el FMI.

Cuando le consultaron por esa decisión, Kozack afirmó: “Estamos trabajando arduamente con las autoridades para seguir salvaguardando la calidad, la precisión y la transparencia de los sistemas estadísticos argentinos”.

Y detalló: “En nuestras conversaciones con las autoridades argentinas, coincidimos en que contar con datos oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para la formulación de políticas sólidas y la confianza pública”.

Revisión del acuerdo entre el FMI y la Argentina: los próximos pasos

Con respecto a la misión del organismo que visitó la Argentina la semana pasada, Kozack indicó: “El personal técnico del FMI mantuvo excelentes conversaciones con las autoridades argentinas durante la reciente misión para la segunda revisión del acuerdo y la consulta del Artículo IV de 2026. Se trató de una misión que analizó ambos temas”.

Sin embargo, todavía está pendiente la aprobación de esa evaluación, que destrabará un desembolso de US$1000 millones. “Estas conversaciones continúan y se enmarcan en una amplia agenda de reformas impulsada por las autoridades. Esta agenda de reformas busca consolidar los impresionantes avances en estabilización que Argentina ha logrado hasta la fecha, a la vez que fortalece las bases para un crecimiento sostenible“, apuntó la vocera.

Dado que las conversaciones continúan Kozack dijo que habrá más información cuando hayan concluido esas discusiones. “Una vez alcanzado un acuerdo a nivel del staff, nuestro equipo preparará la documentación y la presentará al Directorio. Por el momento, seguimos en la fase de debate y nos reuniremos con el consejo a su debido tiempo”, detalló.

