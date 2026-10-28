El FMI llegó a un acuerdo con Argentina y habilitaría un desembolso de US$ 900 millones El organismo internacional anunció que alcanzó un entendimiento técnico para completar la tercera revisión del programa económico. La transferencia todavía necesita la aprobación del Directorio Ejecutivo, que trataría el tema a principios del próximo mes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este martes que alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Gobierno argentino para completar la tercera revisión del programa económico vigente. El entendimiento permitiría acceder a un nuevo desembolso de aproximadamente 900 millones de dólares, aunque todavía resta la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo, prevista para principios de diciembre.

El acuerdo corresponde al programa de 48 meses establecido bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF). Según informó el organismo en un comunicado oficial, el monto pendiente equivale a 600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) y quedará disponible una vez que se complete la revisión.

La decisión se conoció en momentos en que Argentina debe afrontar un vencimiento de aproximadamente 800 millones de dólares en concepto de intereses con el Fondo el próximo lunes. Por los plazos previstos para el tratamiento de la revisión, el nuevo desembolso no estaría disponible para cubrir esa obligación.

En su evaluación, el FMI destacó la evolución de las cuentas públicas, la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas internacionales. También valoró las reformas económicas impulsadas por el Gobierno.

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“Las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado continúan respaldando el proceso de desinflación y las mejoras de la posición externa de Argentina, y la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos en el marco del programa”, señaló el organismo.

De acuerdo con los datos difundidos por el Fondo, las reservas internacionales netas superaron en aproximadamente 4.000 millones de dólares la meta establecida para fines de junio. Además, el Banco Central compró cerca de 16.000 millones de dólares en lo que va de 2026.

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El informe también indicó que el Tesoro obtuvo más de 5.000 millones de dólares en divisas a través de los mercados locales y que el Banco Central refinanció operaciones de financiamiento por 6.000 millones de dólares, de los cuales 5.000 millones vencen en 2028.

A su vez, el Gobierno consiguió 3.200 millones de dólares mediante financiamiento bancario internacional con garantías de acreedores oficiales y mantiene negociaciones para obtener otros 1.000 millones antes de fin de año.

El FMI ratificó que el equilibrio de las cuentas públicas continuará siendo uno de los principales compromisos del programa económico. Para 2026, el objetivo es alcanzar un superávit fiscal primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que para 2027 se prevé un esfuerzo similar.

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El organismo señaló que esas metas están contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso y permitirían completar cuatro años consecutivos de superávit primario y equilibrio fiscal global.

También planteó la necesidad de mantener la disciplina del gasto y avanzar en modificaciones de los marcos tributario y fiscal, con el compromiso de preservar las partidas consideradas prioritarias para infraestructura y servicios sociales.

En materia monetaria, el acuerdo establece que el Banco Central continuará utilizando objetivos sobre los agregados monetarios para contribuir a la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas.

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Al mismo tiempo, se mantendrá la flexibilidad del tipo de cambio dentro del esquema de bandas cambiarias vigente. El programa también contempla medidas para mejorar las condiciones de liquidez y favorecer una expansión prudente del crédito.

Reservas, inversiones y reformas

Otro de los puntos centrales del entendimiento es la continuidad de la estrategia oficial para fortalecer las reservas internacionales y ampliar las fuentes de financiamiento en moneda extranjera.

El FMI indicó que Argentina buscará obtener recursos mediante el mercado local de capitales, organismos y socios oficiales, y los ingresos provenientes de privatizaciones. También se acordó mantener abierta la posibilidad de regresar a los mercados internacionales cuando las condiciones financieras lo permitan.

En cuanto a las reformas estructurales, el organismo destacó los cambios en materia laboral, comercial y de inversiones, además de las iniciativas destinadas a desarrollar el mercado de capitales.

Según el comunicado, las inversiones aprobadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) superan los 76.000 millones de dólares. El Fondo sostuvo que su ejecución podría contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo en los próximos años.