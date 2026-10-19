Cáncer de mama en Argentina: la mortalidad bajó un 14% en diez años La tasa de defunciones descendió de 17,76 a 15,36 por cada 100.000 mujeres entre 2014 y 2024. Sin embargo, se estimaron 20.750 nuevos diagnósticos durante el último año relevado.

La mortalidad por cáncer de mama en Argentina disminuyó un 14% entre 2014 y 2024, según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, la enfermedad continúa entre las principales causas de muerte por tumores en mujeres. Durante 2024 se registraron 5.912 fallecimientos y se estimaron 20.750 nuevos diagnósticos, equivalentes al 29,9% de los tumores malignos detectados en la población femenina.

Del total de muertes, el 83% correspondió a mujeres de 50 años o más. Las cifras refuerzan la importancia de los controles periódicos, la detección temprana y el acceso oportuno a los tratamientos.

La mamografía se recomienda cada uno o dos años entre los 50 y los 69 años

La tasa de mortalidad descendió de 17,76 a 15,36 defunciones por cada 100.000 mujeres en la última década. Los especialistas destacan que la detección en etapas iniciales aumenta las posibilidades de curación y puede permitir tratamientos menos invasivos.

Entre los signos de alerta se encuentran la aparición de bultos, cambios en la piel o el pezón y secreciones o sangrado. Aunque el autoexamen ayuda a identificar posibles alteraciones, no reemplaza a la mamografía, que permite detectar lesiones antes de que sean palpables.

Para las mujeres de entre 50 y 69 años sin antecedentes personales o familiares de la enfermedad, se recomienda realizar una mamografía cada uno o dos años. En menores de 50 años, mayores de 69 o personas con factores de riesgo, la necesidad y frecuencia de los estudios deben determinarse junto con un profesional de la salud.

En el marco de las acciones de prevención, el Ministerio de Salud anunció la difusión de materiales informativos en hospitales públicos y el envío de mensajes preventivos a través de la plataforma Mi Argentina. También elaboró una guía destinada a pacientes y familias con información sobre diagnóstico, tratamientos y seguimiento médico.

El cáncer pasó a ser un evento de notificación obligatoria

La incorporación del cáncer a los eventos de notificación obligatoria busca mejorar el seguimiento epidemiológico, reunir información sobre la incidencia y la mortalidad y fortalecer la planificación de las políticas sanitarias.

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En paralelo, el Ministerio brinda asistencia técnica a 21 jurisdicciones que utilizan el Sistema de Información de Tamizaje (SITAM), una plataforma que registra procedimientos de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento, y cuenta con más de 4.400 centros activos.

Durante 2026, el sistema registró más de 134.000 mamografías. Además, se entregaron reconocimientos de calidad a instituciones de distintas provincias por sus servicios de diagnóstico por imágenes, a partir de criterios que incluyen el equipamiento, la formación del personal, la calidad de los estudios y la seguridad de las pacientes.