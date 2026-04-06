Caputo admitió que la inflación de marzo podría ser “un poco más alta” y habló de los créditos del Banco Nación: “Nada inmoral” En una entrevista con la señal LN+, el titular de Hacienda manifestó su optimismo sobre el rumbo de la economía y ató la posible suba en el IPC de marzo a la situación en Medio Oriente. También defendió el otorgamiento de créditos a funcionarios y legisladores desde la banca nacional. Respaldó al jefe de Gabinete Manuel Adorni y volvió a cargar contra los medios: “El periodismo nos declaró la guerra”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo el último domingo que la inflación de marzo podría ser “un poco más alta” de lo esperado por el impacto de la guerra en Medio Oriente, aunque descartó un escenario de estanflación. “Los datos muestran lo contrario”, sostuvo el titular de Hacienda en diálogo con LN+ al insistir en que la actividad y el consumo ”siguen firmes”. También defendió el otorgamiento de créditos del Banco Nación –algunos millonarios– a funcionarios y legisladores, y volvió a cargar contra los medios: “El periodismo nos declaró la guerra”.

“Yo creo que la mayoría del periodismo nos odia, por eso yo me guío por los datos, los datos miden la realidad y son incontrastable. Estamos en récord de producto bruto y actividad económica y yo creo que se nota pero los medios tratan de instalar que no se nota”, afirmó el funcionario del la gestión de Javier Milei.

Seguido, sostuvo: “No hay estanflación. Tratan de instalar que hay una mega recesión cuando el consumo privado está en nivel pico histórico”, opinó.

Caputo vinculó el nuevo escenario con un cambio en los hábitos de consumo y la posibilidad de acceder a más financiación: “Antes la gente quemaba el dinero por la inflación. Hoy hay crédito”.







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Respecto del dato puntual de la inflación de marzo, Caputo no desestimó que muestre un valor “un poco más alto” y que el nivel de actividad tal vez se ubique “más bajo”, pero atribuyó ambos movimientos al conflicto bélico en Medio Oriente.

También indicó que la caída de la recaudación tributaria de los últimos meses se debe, en parte, a la reducción de impuestos.

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“Nada ilegal o inmoral”

“No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, aseguró Caputo al ser consultado por el periodista Luis Majul sobre el otorgamiento de créditos a funcionarios desde el Banco Nación. “Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”.

Entre los beneficiarios se encuentra el santafesino Alejandro Bongiovanni, diputado nacional por La Libertad Avanza, que recibió un crédito hipotecario de alrededor de 255 millones de pesos el último enero.

Caputo aseguró que el criterio de otorgamiento de créditos “no hizo diferencias” y justificó que los funcionarios pidan los créditos en el Nación: “Cobramos el sueldo ahí y es el banco que más créditos hipotecarios da. Es absolutamente normal que un funcionario acceda a un crédito. Es totalmente legal y moral”.

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En tato que al ser consultado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro respondió: “Opino bárbaro”. Seguido, también opinó que el escándalo por supuestos viajes y propiedades “no afectan en nada” al Gobierno.

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