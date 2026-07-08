Cómo es el mecanismo de “cierre” del Estado que Milei busca replicar de Estados Unidos El Ejecutivo trabaja en un esquema que restringiría el uso de fondos públicos una vez agotados los recursos presupuestados, en paralelo a la reforma del estatuto de la autoridad monetaria.

El Gobierno nacional avanza en el diseño de un nuevo esquema de administración del gasto público que busca replicar, en el plano local, un mecanismo utilizado desde hace décadas en Estados Unidos. Se trata del “shutdown”, una herramienta que apunta a limitar la capacidad del Estado de gastar por encima de lo presupuestado y que forma parte de un paquete más amplio de reformas económicas que el Ejecutivo negocia en paralelo.

La iniciativa se conoció luego de que el presidente Javier Milei confirmara un encuentro con su equipo económico para definir los últimos detalles de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La reunión, que tuvo lugar en la residencia presidencial de Olivos, contó con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular de la autoridad monetaria, Santiago Bausili.

En ese marco, Milei explicó que el trabajo conjunto no se limita a la reforma del estatuto del Central, sino que se extiende a otras normas vinculadas, como la ley de Mercado de Capitales y el proyecto de Inocencia Fiscal, entre otras. “Estamos trabajando también en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, en realidad de la política. O sea, cuando te agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, señaló el mandatario en el canal de streaming Neura.

Qué es un shutdown y cómo funciona

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El término shutdown hace referencia a la interrupción parcial o total del funcionamiento de un gobierno como consecuencia de la falta de financiamiento para sostener la administración pública. En términos generales, este mecanismo se activa cuando se agotan los recursos previstos en el presupuesto y no existe una vía legal para continuar con las erogaciones del Estado.

Durante un shutdown, los organismos públicos deben suspender aquellas actividades que no son consideradas esenciales. Esto puede implicar el cierre temporal de oficinas, la interrupción de programas gubernamentales, la postergación de trámites administrativos y la licencia obligatoria de una parte de los empleados públicos. En contraposición, los servicios calificados como críticos —entre ellos la seguridad, la justicia y la atención de emergencias— continúan operando, ya que se consideran indispensables para el funcionamiento básico del Estado.

La magnitud y el alcance de este cierre dependen del marco legal de cada país. En algunos casos, el Estado puede seguir funcionando mediante mecanismos alternativos de financiamiento o prórrogas presupuestarias, mientras que en otros la falta de aprobación de los fondos obliga a paralizar buena parte de la administración hasta que se resuelva el conflicto que originó el cierre.

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El antecedente de Estados Unidos

El caso más conocido de aplicación de este mecanismo es el de Estados Unidos, donde el gobierno federal atraviesa cierres cuando el Congreso no logra aprobar las leyes de financiamiento antes del inicio del nuevo ejercicio fiscal o del vencimiento de una asignación temporal de recursos. Habitualmente, el Legislativo estadounidense recurre a leyes provisorias de financiación, conocidas como “stopgap bills”, para evitar la clausura, aunque en distintas oportunidades la falta de acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso derivó en la paralización efectiva de la administración.

En esas situaciones, cientos de miles de empleados federales considerados no esenciales quedan suspendidos sin percibir salario, mientras que quienes cumplen funciones críticas —como los controladores de tráfico aéreo, el personal de seguridad fronteriza y las fuerzas armadas— continúan trabajando, aunque también sin cobrar hasta que se restablezca el financiamiento. En paralelo, otros organismos, como el Servicio Postal, siguen funcionando con normalidad por contar con financiamiento propio, mientras que la publicación de estadísticas oficiales, como los datos de empleo o de crecimiento económico, queda suspendida hasta la reapertura del gobierno.

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La versión argentina del mecanismo

De acuerdo con lo expresado por Milei, la lógica que el Gobierno busca trasladar a la Argentina apunta en la misma dirección: establecer un límite estricto al gasto público de manera que, una vez agotado el presupuesto asignado, el Estado no pueda seguir erogando recursos. Según el mandatario, esta herramienta funcionaría como un complemento de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, cuyo objetivo central es restringir la posibilidad de que la entidad monetaria financie al Tesoro nacional mediante la emisión de moneda.

En ese sentido, Milei adelantó que la nueva normativa del Banco Central prohibirá de forma explícita, y con sanciones penales, que se vulnere la independencia de la autoridad monetaria en lo referido al financiamiento del fisco. “De hecho, el Código Penal define la estafa. La estafa y la falsificación de moneda son un delito penal. Así es que hasta podemos utilizar partes del Código Penal existente”, explicó el presidente.

El jefe de Estado remarcó, además, que la política monetaria no puede analizarse de manera aislada del resto de las decisiones fiscales. “Obviamente que la política monetaria no es en el vacío”, sostuvo, al tiempo que vinculó la reforma del Central con otras iniciativas legislativas que el oficialismo impulsa en paralelo, entre ellas la ley de Mercado de Capitales, el proyecto de Inocencia Fiscal y las normas vinculadas al mercado de seguros y a las reglas fiscales.

Por el momento, el Gobierno no precisó los mecanismos operativos concretos que tendría el shutdown en su versión local. Milei sí fue claro respecto del principio que busca instalar: que el sector público no pueda gastar por encima de los recursos previamente asignados, bajo la premisa de que, agotado el presupuesto, la actividad estatal debe detenerse hasta que existan nuevos fondos disponibles.

Fuente Infobae