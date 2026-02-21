La Libertad Avanza pidió la expulsión de Florencia Carignano tras el escándalo por los micrófonos en Diputados La bancada libertaria acusó a la diputada de Unión por la Patria de “actos de sabotaje ilegales” durante la sesión por la reforma laboral. También reclamaron su suspensión preventiva y posterior expulsión del cuerpo.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados presentó este viernes un proyecto para facultar al presidente del cuerpo, Martín Menem, a realizar una denuncia penal contra la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano, tras el episodio en el que fue captada desconectando micrófonos durante la sesión por la reforma laboral.

Además, la bancada libertaria anticipó que impulsará su suspensión preventiva y su posterior expulsión del Congreso, al considerar que su accionar constituyó un intento deliberado de sabotear el funcionamiento del debate parlamentario.

Acusaciones de sabotaje y pedido de expulsión

En un comunicado difundido por el bloque que conduce Gabriel Bornoroni, se acusó a Carignano de haber cometido “actos de sabotaje ilegales” al manipular el sistema de audio del recinto.

“Las cámaras la filmaron desconectando micrófonos y otros dispositivos en un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo”, señalaron.

MIRA TAMBIÉN Vuelos en alerta: controladores aéreos anunciaron nuevas medidas de fuerza

Desde LLA también apuntaron contra el kirchnerismo en general: “Lo hemos dicho una y otra vez: el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario, sino en imponer sus ideas mediante la violencia. Estas actitudes no pueden ser permitidas. Aquí también el que las hace las paga”.

El proyecto presentado faculta a la Presidencia de la Cámara a realizar una denuncia penal “por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”, y solicita la suspensión preventiva de la legisladora mientras se analiza su expulsión.

La diputada libertaria Silvana Giudici explicó el alcance de la iniciativa en declaraciones televisivas:

“Esta mujer fue más allá porque atentó contra el funcionamiento del cuerpo. Hay dos caminos: una sanción o avanzar con la destitución. Nosotros iniciamos el procedimiento porque vimos que esto iba destinado a romper la sesión”, afirmó.

MIRA TAMBIÉN Bullrich aseguró que la bomba en la Escuela de Gendarmería no estuvo ligada con las manifestaciones contra la reforma laboral

El contexto: reforma laboral y clima de tensión

El pedido de sanciones se da luego de que el oficialismo lograra un triunfo legislativo en Diputados con la aprobación del proyecto de reforma laboral, que obtuvo 135 votos afirmativos y consiguió mayorías en la votación en particular de los 26 títulos del texto.

La sesión estuvo marcada por un clima de alta tensión política y social, con protestas sindicales y el paro general de la CGT como telón de fondo.

MIRA TAMBIÉN Confirmaron el cronograma de pago de marzo de 2026 para jubilados y pensionados

La polémica por los micrófonos

El episodio que detonó el conflicto ocurrió durante el debate, cuando Carignano fue registrada en un video desconectando cables de una consola de audio ubicada frente al sector del personal taquigráfico.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a la legisladora manipulando conexiones del sistema de sonido del recinto, que forma parte de un esquema interconectado de nodos de audio.

En los videos, grabados por la diputada Lilia Lemoine, se escucha a la legisladora libertaria increpar a Carignano. “¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Quedaste grabada”, le dice. La diputada de Unión por la Patria le responde con un insulto que no se logra percibir con claridad en el audio.