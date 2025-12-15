Controladores aéreos anuncian una serie de paros que afectarán vuelos nacionales e internacionales El gremio decidió profundizar las medidas de fuerza que comenzaron en noviembre con la agencia estatal de Navegación Aérea.

El gremio de controladores aéreos anunció un cronograma de paros que afectarán tanto a vuelos nacionales como internacionales durante las próximas semanas y hasta fin de año. Las medidas de fuerza se dan luego del fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana).

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) ya había realizado en noviembre una serie de interrupciones en la operación que impactaron sobre la aviación de carga, alegando el incumplimiento de acuerdos firmados por parte de la compañía. Aseguran que no hubo respuesta a los reclamos, por lo que decidieron profundizar el plan de acción sindical.

“Desde la asunción de las actuales autoridades de Eana en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también ante la grave situación operativa que venimos denunciando, ambas cuestiones siguen sin respuestas”, comunicó Atepsa.

Entre las demandas centrales del gremio se encuentra la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, además de ítems como revisión del monto por refrigerio, revisión de trayectoria, respuesta a más de 60 reclamos operativos y reapertura de paritaria.

MIRA TAMBIÉN Decretaron asueto administrativo para empleados públicos en vísperas de Navidad y Año Nuevo

Mientras tanto, desde EANA ratificaron su voluntad de apertura al diálogo y de poder seguir negociando para llegar a una solución, ya que considera que la postura intransigente de ATEPSA perjudica a los trabajadores. Y aclararon que la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 diciembre a las 10 horas con el objetivo de resolver el conflicto y evitar afectaciones a los pasajeros.

El viernes pasado se había realizado una audiencia virtual ante dicha cartera para acercar posiciones, pero no hubo acuerdo y el gremio confirmó las medidas previamente comunicadas. “ATEPSA intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación que se está llevando adelante”, manifestaron en la empresa y consideraron que hasta tanto no terminen las reuniones, no hay nada confirmado. No obstante, el cronograma de paros anunciado por el sindicato es el siguiente:

Miércoles 17 de diciembre de 8 a 11: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional

Jueves 18 de diciembre de 16 a 19: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional

Martes 23 de diciembre de 19 a 23: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional

Sábado 27 de diciembre de 14 a 17: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país

Lunes 29 de diciembre de 8 a 11: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.