Cruces, gestos polémicos y clima tenso durante la jura de diputados en el Congreso La asunción de los 127 nuevos legisladores en la Cámara de Diputados transcurrió en un ambiente de fuerte tensión política, acentuado por la presencia del presidente Javier Milei, de su hermana Karina, y de funcionarios del Gobierno como Manuel Adorni y Diego Santilli. Desde los palcos, los referentes libertarios fueron protagonistas indirectos de varios de los episodios que encendieron la jornada.

El clima se crispó apenas iniciada la ceremonia: Milei se sumó con gritos y gestos al canto de apoyo de La Libertad Avanza, “¡La casta tiene miedo!”, lo que motivó la inmediata respuesta del bloque de Unión por la Patria con el repetido “¡La Patria no se vende!”. La disputa de consignas se extendió con el coro oficialista: “¡Libertad, libertad!”.

En ese contexto, se registraron dos gestos que generaron rechazo. Uno de ellos fue protagonizado por Juan Grabois, quien giró hacia el palco presidencial y saludó con el puño en alto como señal de resistencia. Luego realizó un ademán tocándose la nariz, interpretado como una insinuación ofensiva hacia legisladores libertarios.

Reclamos, consignas y mensajes en los juramentos

Buena parte de los nuevos diputados del PJ aprovechó el momento de la jura para reclamar la “libertad de Cristina Kirchner”, consigna que se repitió con fuerza a lo largo de la sesión. También destacaron referencias a Néstor Kirchner y a los 30.000 desaparecidos, especialmente en las intervenciones de Lucía Cámpora y Horacio Pietragalla.

El inicio del acto quedó marcado por los juramentos de los diputados del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá, quien repitió la expresión sobre Palestina “desde el río hasta el mar”, frase que volvió a generar un fuerte revuelo en el recinto.

A su vez, varios legisladores eligieron fórmulas cargadas de simbolismo personal. La diputada de LLA por Corrientes, Virginia Gallardo, juró con su hija en brazos y recibió los saludos del presidente y de Karina Milei desde el palco. Otras expresiones llamaron la atención, como la de “Marita” Velázquez, que se reivindicó “orgullosamente peronista”, generando un cruce en plena sesión.

Asimismo, Vanesa Siley y Teresa García incluyeron en sus fórmulas referencias directas a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, reforzando el tono político que dominó la ceremonia.