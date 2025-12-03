Polémica en Diputados por comentarios captados por micrófono abierto El diputado Gerardo Cipolini realizó los comentarios inapropiados sobre algunas legisladoras durante la sesión preparatoria de la Cámara baja. “Las mujeres somos mucho más que un cuerpo", le recriminó Cecilia Moureau. El dirigente chaqueño se negó a pedir disculpas y culpó a la tecnología

El diputado Gerardo Cipolini quedó este miércoles en el centro de la polémica por los comentarios inapropiados que hizo mientras presidía la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, en la que asumieron sus bancas 127 legisladores.

Los exabruptos ocurrieron instantes después de que se convocara a representantes de distintas provincias para jurar y se pudieron escuchar porque el legislador no tenía en cuenta que los micrófonos estaban abiertos. Se le escuchó decir entre otras frases polémicas y repudiables: “¡Che, pero qué buena que está la peruca! Terrible”.

Mientras el secretario parlamentario Adrián Pagan llamaba a los chaqueños Guillermo César Agüero, Sergio Dolce y Rosario Goitía, se escuchó la voz de Cipolini diciendo: “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está…!”.

El acto continuó sin interrupciones formales. Cipolini tomó juramento a los diputados chaqueños con la fórmula habitual y la sesión siguió adelante.

Sin embargo, quince minutos después, otra expresión similar fue dirigida a la diputada electa por Formosa María Graciela de la Rosa. Más tarde, una tercera frase —“¡Che, qué linda!”— se escuchó mientras aguardaba para jurar la legisladora Mónica Becerra.

Las grabaciones comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron repercusiones dentro del propio recinto.

La diputada Cecilia Moreau cuestionó al presidente provisional al tomar la palabra: “La noticia que está trascendiendo tiene que ver con que Cipolini dijo ‘qué buena que está’ a tres diputadas”, señaló. “Las mujeres somos mucho más que un cuerpo. Le pido con humildad que ofrezca las disculpas correspondientes”, agregó.

Cipolini rechazó haber pronunciado las frases registradas y apuntó a la tecnología. “Uno sale diciendo cosas que no ha dicho”, afirmó. “No voy a pedir perdón por algo que no he dicho. Soy un hombre grande, tengo hijas y nietas. Lo repudio totalmente”.

Cipolini, nacido en 1943, es el diputado de mayor edad de la Cámara y por eso tuvo a su cargo un tramo de la conducción de la ceremonia.

Contador público formado en la Universidad Nacional del Nordeste, inició su carrera política como intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, cargo que ejerció durante tres períodos consecutivos desde 2007.

Integrante de la Unión Cívica Radical, llegó al Congreso en 2019 y fue reelecto en 2023. En su labor legislativa impulsó proyectos vinculados a su distrito, la administración de inmuebles públicos y temas administrativos.