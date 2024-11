Desde el Gobierno nacional negaron un pacto con el kirchnerismo por Ficha Limpia El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el oficialismo está a favor del proyecto y cuestionó "el grado de hipocresía de algunos sectores de la oposición".

El Gobierno Nacional negó la posibilidad de un acuerdo legislativo con el espacio que conduce la ex vicepresidenta Cristina Kirchner por Ficha Limpia y anunció el apoyo del oficialismo al proyecto.

“No hay y nunca habrá un pacto con la corrupción, y eso implica que nunca va a haber un pacto con Cristina”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

Asimismo, cuestionó “el grado de hipocresía de algunos sectores de la oposición” que responsabilizaron al bloque de La Libertad Avanza por la falta de quórum en la frustrada sesión que trataría el proyecto, y aseveró que el presidente Javier Milei “intenta no responder idioteces”.

“El Gobierno está a favor de la Ficha Limpia, no quiere que corruptos vuelvan a ocupar cargos en el Estado porque quien fue condenado por un acto de corrupción, no tiene ninguna razón de ser en un país normal para que vuelva a manejar fondos públicos y que vuelva a manejar los destinos de la patria”, argumentó el funcionario.

En la misma línea, afirmó: “Causa algo de indignación el grado de hipocresía de algunos sectores de la oposición acusándonos de cualquier cosa, una de ellas es de un pacto impunidad y no sé cuántas pavadas más”.

“El proyecto de Ficha Limpia se presentó en el 2016, pasó por allí el presidente Mauricio Macri, pasó por allí el presidente Alberto Fernández, y el proyecto no se trató”, deslizó, y prometió: “En algún momento va a ser una realidad”.

Por su parte, el vocero aseguró que el oficialismo busca aplicar modificaciones a la idea del PRO, al sostener que “tiene que ser un proyecto donde los malos no dejen afuera a los buenos” en referencia a lo que definió como maniobras de “feudos”.

“Somos el único espacio con el currículum que está limpio. No tenemos ningún tipo de mancha en el currículum”, insistió sobre las intenciones de aprobar Ficha Limpia.

Por último, descartó que el Gobierno apueste a polarizar con la ex vicepresidenta, e incluso la acusó de perseguir esa estrategia. “Si quisiese polarizar, el Presidente le contestaría, incluso en lo último parece que el nerviosismo de la no contestación la llevó a la doctora a tratarlo de idiota y de agraviarlo, de insultarlo”, se burló.

“Es parte de la vieja política. Juntos por el Cambio, (Horacio Rodríguez) Larreta, Marcos Peña han jugado con el tema de la polarización y no les ha ido bien. No queremos polarizar, no nos interesa”, concluyó.

