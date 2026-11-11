Desde Luján, León XIV ofició su última misa antes de partir a Perú: “Hasta siempre mi querida Argentina” El Papa ofició su última misa en suelo argentino antes de partir a Perú para el cierre de su viaje latinoamericano. Recordó al difunto Francisco y agradeció el cariño de estos días. "Me he sentido como en casa. Sigamos unidos en Cristo”, cerró.

Luego de visitar a presos de la cárcel de Devoto, y transmitirles un mensaje de fe y reconciliación, el papa León XIV llegó a Luján poco antes de las 10 de la mañana de este miércoles para oficiar su última misa en suelo argentino en la Basílica de Nuestra Señora, epicentro de peregrinos a la que en esta ocasión llegaron de a cientos de miles para un momento histórico.

Ataviado de celeste y blanco, en honor a la Virgen del Luján, el Papa comenzó la misa pasadas las 10 ante unas 2 millones de personas presentes en el lugar. En su homilía recordó al difunto Francisco “que siempre llevó a la patroncita morena en su corazón”. Y contó que muchas veces, al saludar, agregaba al “Jesús te bendiga”, un “que la Virgen santa te cuide”. Destacó que su pontificado comenzó, justamente, un 8 de mayo, Día de la Virgen del Luján.

“Argentina, levántate y camina, ama”, conminó, tras “agradecer a dios la oportunidad” de haber visitado el país, del que elogió su paisaje diverso, pero sobre todo, su gente “espontánea” y hospitalaria, “que abren la puerta a todos, que comparten su pan y su música”. El país donde “siempre hay lugar en la mesa” y “tiempo para conversar entre mate y mate”.

Antes de la bendición final, León XIV se despidió “para seguir su misión”. “Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos”, dijo.

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“La imagen de la Virgen del Luján que hoy nos acompaña llegó en una carreta y ya no quiso seguir su camino, se quedó con ustedes. El sucesor de Pedro tiene que seguir su misión a otros lugares, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón. Que dios bendiga esta tierra de María inmaculada cuyo manto celeste y blanco se quedo en su bandera. Gracias por tanto cariño, me he sentido como en casa. Sigamos unidos en Cristo. Hasta siempre mi querida Argentina”, cerró.

Aunque la ciudad está acostumbrada a recibir peregrinos, en esta ocasión quienes llegaron para la última misa del Papa en el país lo hicieron con anticipación y muchos pasaron la noche en la calle para estar lo más cerca posible del pontífice norteamericano que luego seguirá viaje a Perú.