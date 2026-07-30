ANSES confirmó el aumento de agosto: cuánto cobrarán jubilados, pensionados, AUH y SUAF con el bono y el calendario de pagos Las prestaciones subirán un 1,89% por la movilidad atada a la inflación. El Gobierno también oficializó un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos. Cómo quedan los nuevos montos y cuándo se cobra según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento del 1,89% que recibirán en agosto las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, en línea con la actualización mensual por inflación. Además, el Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.

Con la actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $419.775,93. Quienes perciban el bono completo cobrarán un total de $489.775,93 durante agosto.

En tanto, la jubilación máxima ascenderá a $2.824.694,49, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $335.820,74.

Cómo quedan la AUH y las asignaciones familiares

El incremento también alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares (SUAF).

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Los nuevos montos serán:

AUH : $150.848 (se abonará el 80% mensual y el 20% restante quedará retenido hasta la presentación de la Libreta).

: $150.848 (se abonará el 80% mensual y el 20% restante quedará retenido hasta la presentación de la Libreta). Asignación por Embarazo (AUE): $150.848.

(AUE): $150.848. SUAF por hijo (primer escalón de ingresos): $75.433.

Bono de $70.000: quiénes lo cobran

A través del Decreto 686/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 durante agosto.

El refuerzo será para:

Jubilados y pensionados del sistema nacional.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam).

Titulares de pensiones no contributivas.

El bono será de $70.000 para quienes perciban hasta una jubilación mínima. Quienes cobren un haber superior recibirán un monto menor, equivalente a la diferencia necesaria para que la suma entre el haber y el bono no supere el valor de una jubilación mínima más $70.000.

Calendario de pagos de Anses para agosto

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en:

0: 10 de agosto.

1: 11 de agosto.

2: 12 de agosto.

3: 13 de agosto.

4: 14 de agosto.

5: 18 de agosto.

6: 19 de agosto.

7: 20 de agosto.

8: 21 de agosto.

9: 24 de agosto.

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Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en:

0 y 1: 25 de agosto.

2 y 3: 26 de agosto.

4 y 5: 27 de agosto.

6 y 7: 28 de agosto.

8 y 9: 31 de agosto.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

0: 10 de agosto.

1: 11 de agosto.

2: 12 de agosto.

3: 13 de agosto.

4: 14 de agosto.

5: 18 de agosto.

6: 19 de agosto.

7: 20 de agosto.

8: 21 de agosto.

9: 24 de agosto.

Asignación por Embarazo

0: 10 de agosto.

1: 11 de agosto.

2: 12 de agosto.

3: 13 de agosto.

4: 14 de agosto.

5: 18 de agosto.

6: 19 de agosto.

7: 20 de agosto.

8: 21 de agosto.

9: 24 de agosto.

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Prenatal y Maternidad

0 y 1: 11 de agosto.

2 y 3: 12 de agosto.

4 y 5: 13 de agosto.

6 y 7: 14 de agosto.

8 y 9: 18 de agosto.

La Asignación por Maternidad se abonará el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.

Pensiones No Contributivas

0 y 1: 10 de agosto.

2 y 3: 11 de agosto.

4 y 5: 12 de agosto.

6 y 7: 13 de agosto.

8 y 9: 14 de agosto.

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Asignaciones de pago único

Las asignaciones por Nacimiento, Matrimonio y Adopción correspondientes a la primera quincena se cobrarán entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre, mientras que las de la segunda quincena estarán disponibles entre el 24 de agosto y el 11 de septiembre.

Prestación por Desempleo

Plan 1

0 y 1: 24 de agosto.

2 y 3: 25 de agosto.

4 y 5: 26 de agosto.

6 y 7: 27 de agosto.

8 y 9: 28 de agosto.

Plan 2

Todas las terminaciones de DNI: 30 de julio al 11 de agosto.