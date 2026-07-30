La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento del 1,89% que recibirán en agosto las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, en línea con la actualización mensual por inflación. Además, el Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.
Con la actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $419.775,93. Quienes perciban el bono completo cobrarán un total de $489.775,93 durante agosto.
En tanto, la jubilación máxima ascenderá a $2.824.694,49, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $335.820,74.
Cómo quedan la AUH y las asignaciones familiares
El incremento también alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares (SUAF).
Los nuevos montos serán:
- AUH: $150.848 (se abonará el 80% mensual y el 20% restante quedará retenido hasta la presentación de la Libreta).
- Asignación por Embarazo (AUE): $150.848.
- SUAF por hijo (primer escalón de ingresos): $75.433.
Bono de $70.000: quiénes lo cobran
A través del Decreto 686/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 durante agosto.
El refuerzo será para:
- Jubilados y pensionados del sistema nacional.
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam).
- Titulares de pensiones no contributivas.
El bono será de $70.000 para quienes perciban hasta una jubilación mínima. Quienes cobren un haber superior recibirán un monto menor, equivalente a la diferencia necesaria para que la suma entre el haber y el bono no supere el valor de una jubilación mínima más $70.000.
Calendario de pagos de Anses para agosto
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en:
0: 10 de agosto.
1: 11 de agosto.
2: 12 de agosto.
3: 13 de agosto.
4: 14 de agosto.
5: 18 de agosto.
6: 19 de agosto.
7: 20 de agosto.
8: 21 de agosto.
9: 24 de agosto.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en:
0 y 1: 25 de agosto.
2 y 3: 26 de agosto.
4 y 5: 27 de agosto.
6 y 7: 28 de agosto.
8 y 9: 31 de agosto.
AUH y Asignación Familiar por Hijo
0: 10 de agosto.
1: 11 de agosto.
2: 12 de agosto.
3: 13 de agosto.
4: 14 de agosto.
5: 18 de agosto.
6: 19 de agosto.
7: 20 de agosto.
8: 21 de agosto.
9: 24 de agosto.
Asignación por Embarazo
0: 10 de agosto.
1: 11 de agosto.
2: 12 de agosto.
3: 13 de agosto.
4: 14 de agosto.
5: 18 de agosto.
6: 19 de agosto.
7: 20 de agosto.
8: 21 de agosto.
9: 24 de agosto.
Prenatal y Maternidad
0 y 1: 11 de agosto.
2 y 3: 12 de agosto.
4 y 5: 13 de agosto.
6 y 7: 14 de agosto.
8 y 9: 18 de agosto.
La Asignación por Maternidad se abonará el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.
Pensiones No Contributivas
0 y 1: 10 de agosto.
2 y 3: 11 de agosto.
4 y 5: 12 de agosto.
6 y 7: 13 de agosto.
8 y 9: 14 de agosto.
Asignaciones de pago único
Las asignaciones por Nacimiento, Matrimonio y Adopción correspondientes a la primera quincena se cobrarán entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre, mientras que las de la segunda quincena estarán disponibles entre el 24 de agosto y el 11 de septiembre.
Prestación por Desempleo
Plan 1
0 y 1: 24 de agosto.
2 y 3: 25 de agosto.
4 y 5: 26 de agosto.
6 y 7: 27 de agosto.
8 y 9: 28 de agosto.
Plan 2
Todas las terminaciones de DNI: 30 de julio al 11 de agosto.
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