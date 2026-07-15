El presidente Javier Milei celebró el nuevo dato de inflación del 1,9% en junio y felicitó en sus redes sociales al ministro de Economía, Luis Caputo: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO”, escribió el mandatario.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó por debajo del 2%, consolidando la desaceleración de los precios y alcanzando el registro mensual más bajo de los últimos diez meses.
La reacción del mandatario llegó pocos minutos después de conocerse el informe oficial. A través de su cuenta en la red social X, Milei replicó un mensaje del ministro y agregó la felicitación.
Caputo había destacado que el dato confirma la continuidad del proceso de desinflación impulsado por el Gobierno y remarcó que el índice volvió a perforar el piso del 2%, una meta que el oficialismo seguía de cerca en las últimas semanas.
Antes de la difusión del informe, las principales consultoras privadas ya proyectaban un IPC inferior al 2%, luego de que la inflación de mayo se ubicara en 2,1% y los datos de la Ciudad de Buenos Aires anticiparan una nueva desaceleración.