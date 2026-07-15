El festejo de Javier Milei tras la confirmación del 1,9% de inflación de junio El presidente celebró en redes sociales el dato difundido por el Indec, que marcó el nivel mensual más bajo de los últimos diez meses. También destacaron el resultado el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El presidente Javier Milei celebró el nuevo dato de inflación del 1,9% en junio y felicitó en sus redes sociales al ministro de Economía, Luis Caputo: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO”, escribió el mandatario.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó por debajo del 2%, consolidando la desaceleración de los precios y alcanzando el registro mensual más bajo de los últimos diez meses.

La reacción del mandatario llegó pocos minutos después de conocerse el informe oficial. A través de su cuenta en la red social X, Milei replicó un mensaje del ministro y agregó la felicitación.







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Caputo había destacado que el dato confirma la continuidad del proceso de desinflación impulsado por el Gobierno y remarcó que el índice volvió a perforar el piso del 2%, una meta que el oficialismo seguía de cerca en las últimas semanas.

Al festejo también se sumó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien resaltó el resultado como un indicador de la marcha del programa económico.

Antes de la difusión del informe, las principales consultoras privadas ya proyectaban un IPC inferior al 2%, luego de que la inflación de mayo se ubicara en 2,1% y los datos de la Ciudad de Buenos Aires anticiparan una nueva desaceleración.