Villarruel sobre el partido de la Selección contra Inglaterra: “Jugamos contra los piratas usurpadores” La vicepresidenta posteó en sus redes una arenga a la Selección que hoy se enfrenta a Inglaterra en el Mundial. "No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más", señaló sobre la posibilidad de mezclar política y fútbol.

Victoria Villarruel se manifestó sobre el partido que este miércoles juegan la Selección e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. Sin medias tintas, la vicepresidenta determinó: “Jugamos contra los piratas usurpadores”, demostrando que está muy lejos de la postura del director técnico Lionel Scaloni, quien optó por no “tirar nafta al fuego” tras manifestar sobre el conflicto por Malvinas: “Todo lo otro fue una historia triste para nosotros, tenemos memoria, nos acordamos pero no es necesario hablar de esto”.

La vicepresidente consideró, en su cuenta de X, que el cruce de hoy “no es un partido más”, sino que “es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”. De esta forma, se posicionó del lado de quienes consideran que el fútbol y la política pueden fundirse, que la identidad nacional también palpita con la pelota y que del conflicto por Malvinas es imposible de dejar de lado.

“Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”, escribió Villaruel.