El riesgo país cayó por debajo de los 600 puntos y marca su nivel más bajo desde enero El indicador elaborado por JP Morgan cerró la jornada en 599 puntos básicos, impulsado por la fuerte suba de bonos y acciones argentinas tras las elecciones legislativas.

El riesgo país argentino perforó la barrera de los 600 puntos y alcanzó su valor más bajo desde enero, reflejando el optimismo de los mercados tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de medio término.

El dato marca un nuevo hito dentro del “rally” financiero que vienen mostrando los activos locales: octubre fue el mejor mes para las acciones argentinas en tres décadas, mientras los bonos soberanos registraron incrementos superiores al 1%.

En este contexto, el riesgo país se ubicó en 599 unidades, apenas por encima del mínimo anual de 560 puntos alcanzado a comienzos de 2025.

Factores que impulsaron la baja

Entre las razones del descenso se encuentra la decisión del Gobierno de implementar un plan de recompra de bonos, anunciado días antes de las elecciones nacionales. La iniciativa, presentada por el entonces secretario de Finanzas y actual canciller Pablo Quirno, fue bautizada “Deuda por Educación” y apunta a fortalecer la inversión educativa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó la estrategia durante su visita a Estados Unidos, donde destacó la buena recepción del plan entre los inversores.

“El mercado reaccionó con optimismo”, explicó el economista Marcelo Elizondo a Noticias Argentinas, quien también subrayó el respaldo financiero proveniente de Estados Unidos a través de la compra de pesos por parte del Tesoro y un inminente acuerdo comercial, según anticipó el embajador Alec Oxenford.

Camino a los 500 puntos

Elizondo consideró que la tendencia descendente podría continuar: “Podría seguir bajando; eso permitiría al Gobierno volver a los mercados voluntarios de deuda”, señaló.

Sin embargo, advirtió que alcanzar los 500 puntos básicos dependerá de las señales que dé el Ejecutivo, particularmente en relación con la aprobación de los proyectos de Presupuesto, reforma tributaria y reforma laboral.

“Si logra consensos en el Congreso, el indicador podría perforar esa marca. Todo dependerá también de la evolución de los bonos extranjeros”, agregó.

Bonos y acciones en alza; dólar estable

El buen ánimo del mercado también se reflejó en la renta variable. El S&P Merval subió 3,05%, alcanzando los 2.951.889 puntos, con alzas destacadas en Ternium (+16,85%), Aluar (+11,42%) y Sociedad Comercial del Plata (+6,89%).

En Wall Street, los ADRs argentinos mostraron un desempeño positivo, liderados por Telecom Argentina (+4,21%), Loma Negra (+3,89%) e YPF (+3,67%).

En el segmento de deuda, los bonos AL30 y AL35 avanzaron 1,49% y 2,13%, respectivamente.

El dólar oficial se mantuvo sin cambios a $1.445, mientras que el blue subió 0,7%, cerrando en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El mayorista terminó en $1.447,5, y los tipos de cambio financieros cotizaron en $1.455 (MEP) y $1.473,2 (CCL).