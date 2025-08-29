Suben los impuestos a los combustibles: cómo impactará en el precio de la nafta y el gasoil El Gobierno nacional oficializó este viernes los aumentos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono correspondientes al tercer trimestre de 2025. Los incrementos comenzarán a regir a partir del 1 de septiembre, según quedó establecido en el Decreto 617/2025 publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.

Detalle de los aumentos

Naftas sin plomo y virgen : el impuesto específico se fijó en $10.523 .

Gasoil : se aplicará un incremento de $8.577 más otros $4.644 correspondientes al tratamiento diferencial.

Impuesto al CO₂: será de $0,645 por litro en las naftas y $0,978 para el gasoil.

De esta manera, los nuevos valores se sumarán de forma gradual a los precios al público, en línea con lo que establece la Ley 23.966, que dispone actualizaciones trimestrales de acuerdo con la inflación medida por el INDEC.

Antecedentes

El esquema de ajuste fue creado en 2018 por el Decreto 501/18, que estableció actualizaciones en enero, abril, julio y octubre de cada año. Sin embargo, distintos decretos posteriores fueron postergando su aplicación. Con la nueva normativa, a partir de septiembre también se incorporarán los incrementos pendientes del segundo trimestre de 2025, quedando sin efecto el Decreto 466/24.

Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión de aplicar las subas de manera diferida busca “mantener un sendero fiscal sostenible sin frenar el crecimiento económico”.

El caso YPF: fin de los aumentos mensuales

En paralelo, YPF anunció que dejará de informar públicamente los incrementos mensuales de combustibles. La compañía estatal avanza con un esquema de “micropricing”, que permite ajustar los valores en cada estación de servicio en función de la demanda, la competencia cercana y el flujo vehicular.

El sistema, ya probado en localidades bonaerenses como Haedo, Avellaneda y Tapiales, arrojó variaciones de entre 0,3% y 0,5% en los precios durante su primera etapa. Según datos de la empresa, el volumen de ventas nocturnas creció un 28%, mientras que el uso de la aplicación para pagar combustibles se duplicó en el último mes.

Con esta modalidad, YPF monitorea en tiempo real 1.600 estaciones en 170 corredores del país, utilizando inteligencia artificial para definir ajustes dinámicos tanto al alza como a la baja.