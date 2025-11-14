Milei celebró el acuerdo con EE.UU. y llamó a “hacer a la Argentina grande nuevamente” En un acto en Corrientes, el Presidente destacó el pacto firmado con Washington y defendió sus reformas económicas y judiciales.

El presidente Javier Milei encabezó este jueves un acto en Corrientes, donde participó del 12° Congreso de Economía Regional organizado por la Fundación Club de la Libertad. En el inicio de su discurso, que comenzó pasadas las 19.20, anunció la firma del acuerdo bilateral entre Argentina y Estados Unidos y destacó que su gobierno está “fuertemente comprometido con hacer a la Argentina grande nuevamente”.

Durante su exposición, Milei reiteró su rechazo a las regulaciones estatales, a las que consideró un obstáculo para el desarrollo económico. Ejemplificó con la derogada Ley de Alquileres, a la que calificó como un “fracaso”, y advirtió que sin “respeto por el derecho a la vida, la propiedad y la libertad” no es posible avanzar.

El mandatario aseguró que el país “se va a capitalizar fuertemente” y volvió a comparar la situación heredada con la de Venezuela: “Cuando llegamos al poder, estábamos camino a ser Venezuela”, afirmó. Además, anunció que su gestión buscará “devolverle el federalismo a las provincias” y destacó que Argentina recibió “anuncios de inversiones por 100.000 millones de dólares” en el último año. “Parece que los viajes para algo sirven”, ironizó.

Milei también defendió las reformas impulsadas por su gobierno. Sobre la reforma laboral, señaló que “nadie pierde derechos” y que quienes ya están en el mercado formal pueden conservar sus contratos actuales. En cuanto a los cambios en el Código Penal, sostuvo que la premisa será “el que las hace, las paga”, con condenas más duras para los delitos.

El Presidente celebró el respaldo electoral recibido y afirmó que “dos tercios de los argentinos dijeron: riesgo kuka nunca más”. Aseguró que su administración trabaja para “dejar atrás la barbarie populista y volver a ser una potencia mundial”, y resaltó el envío al Congreso del Presupuesto y de un paquete tributario que, según afirmó, busca “bajar los impuestos a los argentinos”.

Milei estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem.

El foro, que reúne a funcionarios, empresarios, economistas y legisladores, tiene como objetivo promover debates sobre reformas estructurales y federalismo desde una perspectiva de la sociedad civil.

La última visita de Milei a Corrientes había sido durante la campaña electoral, cuando encabezó una caravana junto a la entonces candidata a diputada nacional Virginia Gallardo. En esta ocasión, no mantuvo un encuentro con el gobernador Gustavo Valdés, quien se encuentra de viaje en India.