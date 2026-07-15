El Gobierno impulsa una licitación internacional para explorar hidrocarburos en el Mar Argentino La convocatoria busca adjudicar un permiso de exploración en el área CAN_200, frente a las costas de Mar del Plata.

El Gobierno nacional instruyó a la Secretaría de Energía a convocar un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN_200, ubicada en el Mar Argentino frente a las costas de Mar del Plata.

La medida fue oficializada este miércoles mediante el decreto 590, publicado en el Boletín Oficial, y responde a una manifestación de interés presentada por la empresa británica Challenger Energy Group PLC, que el 14 de febrero de 2025 solicitó un permiso para explorar esa zona.

El área CAN_200 forma parte de la Cuenca Argentina Norte y abarca una superficie aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional. En su presentación, la compañía aportó información sobre la ubicación geográfica del proyecto, sus características generales y los antecedentes técnicos tanto de la empresa como de los profesionales involucrados.

A partir del decreto, la Secretaría de Energía deberá llevar adelante todas las acciones necesarias para concretar el proceso licitatorio, incluyendo la elaboración y aprobación del pliego de bases y condiciones conforme a la Ley 17.319 y a las disposiciones establecidas por el Poder Ejecutivo.

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En los fundamentos de la medida, el Gobierno señaló que el objetivo es continuar ampliando el conocimiento sobre las áreas costa afuera de la Plataforma Continental Argentina mediante inversiones en prospección sísmica y otras tareas exploratorias, impulsadas por empresas con capacidad técnica y financiera.

El decreto también destaca que el desarrollo de las cuencas marinas requiere importantes inversiones en tecnología, maquinaria y equipamiento especializado, por lo que dispuso que la adjudicación del permiso se realice a través de un concurso público internacional que garantice los principios de transparencia y concurrencia.

Asimismo, la administración nacional recordó los antecedentes del Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1, convocado en 2018, al considerar que permitió ampliar la exploración offshore y generar beneficios vinculados al crecimiento económico y la creación de empleo, además de despertar el interés de compañías internacionales en nuevos proyectos sobre la Plataforma Continental Argentina.

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Permisos, concesiones y regalías

Además de organizar el concurso, la Secretaría de Energía quedó facultada para otorgar el permiso de exploración y, en caso de corresponder, la futura concesión de explotación de hidrocarburos al adjudicatario.

En ese marco, el decreto establece que cualquier concesión de explotación implicará el pago de regalías sobre la producción. El organismo deberá definir las normas complementarias relacionadas con el procedimiento y la fórmula de cálculo, incorporando esas condiciones al pliego licitatorio.

El Gobierno sostuvo que la exploración offshore constituye una herramienta estratégica para determinar el potencial hidrocarburífero de los yacimientos ubicados en la Plataforma Continental Argentina y que la política energética apunta a incrementar la producción y maximizar la renta derivada de la explotación de esos recursos.

Reconocimiento internacional de la plataforma continental

Entre los fundamentos de la norma también se recuerda que el 11 de marzo de 2016 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental adoptó por unanimidad las recomendaciones sobre la presentación realizada por la Argentina. Como resultado de ese proceso fueron reconocidos internacionalmente, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los límites de la plataforma marítima argentina, incorporando más de 1.782.500 kilómetros cuadrados de Plataforma Continental bajo control del país.

Arbitraje internacional y protección de bienes del Estado

El decreto 590 también contempla la posibilidad de que tanto el permiso de exploración como una eventual concesión de explotación incluyan cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales.

Según la norma, esos tribunales deberán tener sede en un Estado que sea parte de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, mientras que las condiciones específicas serán establecidas en el pliego de bases y condiciones.

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No obstante, el texto aclara que esta disposición no implica una renuncia por parte de la República Argentina a la inmunidad de ejecución sobre determinados bienes del Estado. Entre ellos figuran las reservas del Banco Central, los bienes de dominio público, los activos destinados a servicios públicos esenciales, los vinculados a la ejecución del presupuesto nacional, los protegidos por inmunidades diplomáticas y consulares, los bienes de carácter militar, el patrimonio cultural y aquellos alcanzados por cualquier norma de inmunidad soberana aplicable.

El decreto entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial. Desde ahora, la Secretaría de Energía deberá avanzar con la convocatoria internacional y definir las condiciones que regirán el proceso de adjudicación del permiso de exploración en el área CAN_200.