Milei recibirá al Papa León XIV al pie del avión Agustín Caulo adelantó que el mandatario argentino estará en la pista el 8 de noviembre, cuando Su Santidad arribará desde Montevideo a las 16:30 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, en lo que será la primera escala de su gira regional.

El secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, confirmó la recepción presidencial del papa León XIV “al pie del avión” cuando el pontífice llegue al Aeroparque Jorge Newbery y desembarque en la terminal aérea el próximo 8 de noviembre.

“El Presidente va a recibir a al papa León XIV al pie del avión”, sostuvo hoy el funcionario a cargo del área especializada en cultos e instituciones religiosas.

Caulo explicó que el jefe de Estado va a recibir personalmente a León XIV cuando el avión aterrice en la ciudad de Buenos Aires, para iniciar su estadía hasta el 11 de noviembre. La ceremonia de recepción se va a realizar en el aeropuerto, y no en la Casa Rosada, como se especulaba. “Esperamos que sea un momento lindo del que podamos disfrutar todos los argentinos”, expresó Caulo por Radio Mitre, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann.

“La gira apostólica comienza en Uruguay y desde allí viene a Argentina. Aterriza y lo recibiremos aquí muy contentos”, remarcó el funcionario.

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Caulo también señaló que el Gobierno está programando la transmisión por cadena nacional algunos momentos de la gira apostólica. La emisión incluiría actividades compartidas por el Presidente y el Papa. “Se está evaluando. Evidentemente, hay momentos muy significativos dentro de la visita”, contó. “La intención nuestra y del Gobierno es que esto lo podamos compartir con todos los argentinos”, agregó.

Fuent Infobae