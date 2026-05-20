Últimos días para tramitar la tarjeta SUBE con el Boleto Educativo Municipal Hasta el 29 de mayo alumnos de escuelas públicas que residen y estudian en la capital pueden gestionar la tarjeta del programa SUBEM, que ya benefició a 39.060 estudiantes.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán recuerda que el viernes 29 de mayo vence el plazo para gestionar por primera vez o renovar la tarjeta del Boleto Educativo Municipal (BEM) correspondiente al ciclo lectivo 2026.

Hasta el momento, el programa SUBEM (SUBE + BEM) ya benefició a 39.060 alumnos de niveles primario, secundario, terciario y universitario que residen en la capital tucumana y concurren a establecimientos públicos de la ciudad.

Los estudiantes que aún no realizaron el trámite pueden hacerlo sin turno previo en la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270, los días hábiles, de lunes a viernes de 8 a 18. La atención se realiza por orden de llegada.

Con la tarjeta SUBEM, los estudiantes pueden viajar de manera gratuita en las líneas de ómnibus urbanos de la 1 a la 19 durante el periodo escolar 2026.

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Requisitos para acceder al SUBEM

Los estudiantes deben llevar último ejemplar de DNI, constancia de alumno regular, libreta y la tarjeta SUBE que utilizaron el año anterior en caso de haber sido beneficiarios del BEM anteriormente.

Es requisito que los alumnos tengan domicilio en San Miguel de Tucumán y asistan a establecimientos educativos públicos de nivel terciario, universitario, secundario o primario ubicados también en la capital tucumana.

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El plástico se entrega de manera totalmente gratuita tanto para los nuevos beneficiarios como para los que necesiten reponer la tarjeta por rotura o pérdida.

Se recuerda a los estudiantes que ya poseían la tarjeta el año pasado, que la actualización del BEM es un requisito indispensable para mantener el beneficio durante el 2026.

Fuente San Miguel de Tucumán