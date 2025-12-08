Las ventas minoristas pyme cayeron 4,1% interanual en noviembre El su último informe, la Confederación Argentina de la mediana Empresa (Came) indica la comparación mensual desestacionalizada arrojó una baja del 9,1 por ciento. Entre los comercios encuestados, el 54,2 por ciento reportó estabilidad respecto de 2024. No obstante, un 37 por ciento advirtió un deterioro en las condiciones.

En su último informe, la Confederación Argentina de la mediana Empresa (Came) consigna que en noviembre de 2025, las ventas minoristas pymes registraron una caída interanual de 4,1 por ciento a precios constantes. En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada, la baja fue del 9,1 por ciento.

Más allá de las variaciones negativas, Came señala que, en lo que va del año, las ventas acumulan un incremento interanual del 3,4 por ciento.

Al analizar la situación económica actual de los comercios, el 54,2 por ciento de los encuestados reportó estabilidad en la comparación interanual. No obstante, un 37 por ciento señaló un deterioro en las condiciones, cifra que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a octubre de 2025, revirtiendo parcialmente la mejora de percepción registrada en el mes anterior.

En cuanto a las expectativas para el próximo año, el 48,6 por ciento proyecta un escenario de mejora, mientras que el 43,7 por ciento estima que la situación se mantendrá invariable. Solo el 7,7 por ciento anticipa una evolución negativa.

Por último, respecto al clima de inversión, el 60,1 por ciento evalúa el contexto actual como desfavorable para realizar desembolsos de capital, frente a un 14,6 por ciento que lo considera oportuno y un 25,2 por ciento que no definió una postura.

El desagregado por rubro

Al desagregar los datos se evidenció una dinámica similar: seis de los siete rubros relevados presentaron retracciones, siendo los descensos más agudos los de Perfumería (-17%), Bazar y decoración (-9,7%) y Alimentos y bebidas (-5,9%).

En contrapartida, el único sector con un crecimiento interanual fue Farmacia, con una suba del 1,8%.

Análisis y expectativas

En su informe, Came consigna que “el cierre de noviembre consolida un escenario de consumo dual, donde la restricción presupuestaria y el agotamiento de los límites de financiación profundizaron la brecha entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables”.

Además, se advierte que “la actividad operó bajo una lógica de transición, caracterizada por una fuerte cautela operativa que frenó las decisiones de inversión en el corto plazo ante la incertidumbre de los costos y la competencia”.

Para la entidad, el “dato distintivo” radica en “el desacople entre la coyuntura actual y las expectativas”: “Pese a la contracción de los márgenes y el deterioro en la percepción del presente, el sector comercial sostiene una proyección optimista para el próximo año, apostando a un reordenamiento de las variables que permita reactivar la demanda interna”.