El Senado aprobó la adhesión al tratado de patentes y otros proyectos La Cámara Alta habilitó el tratamiento de la Ley de Ludopatía y de la prórroga del Estatuto del Periodista para la próxima semana.

El Senado aprobó este jueves una serie de proyectos durante una sesión que incluyó la sanción de leyes y el avance de iniciativas que serán debatidas en la última reunión del período ordinario. Entre los temas centrales estuvieron la restitución de la Ley de Tierras, la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), la Ley Joaquín y la continuidad del Estatuto del Periodista Profesional.

Uno de los proyectos convertidos en ley fue el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo 42 votos afirmativos y 26 negativos. La norma restablece la vigencia de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, que limita al 15% la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También establece restricciones para las expropiaciones, modifica los procedimientos de desalojo y dispone la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

En materia de desalojos, la ley establece procedimientos judiciales más breves y fija que, ante la falta de pago de alquileres de viviendas, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días para regularizar la deuda. En cuanto a las expropiaciones, determina que deberán responder a una finalidad de utilidad pública específica y que las indemnizaciones se calcularán sobre el valor objetivo del bien, con límites para el reconocimiento del lucro cesante.

Por otra parte, el Senado aprobó la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), con 47 votos a favor y 22 en contra. El acuerdo establece un sistema unificado para presentar solicitudes internacionales de patentes y facilita los trámites para proteger invenciones en los países adheridos. La adhesión permite realizar una única presentación inicial, aunque cada Estado conserva la potestad de decidir si concede o no la patente de acuerdo con su legislación.

El tratamiento del PCT había generado diferencias por sus posibles efectos sobre la industria farmacéutica nacional. Durante el debate, el oficialismo defendió que la incorporación al sistema reducirá costos y trámites para investigadores, pymes y empresas tecnológicas. En cambio, el senador José Mayans cuestionó el impacto que podría tener sobre los medicamentos y sostuvo que beneficiaría a las compañías farmacéuticas multinacionales.

También se sancionó por unanimidad, con 68 votos, la denominada Ley Joaquín, que establece medidas obligatorias de seguridad para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y otros elementos deportivos y recreativos en espacios públicos y privados. La iniciativa lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años que murió en enero de este año en Junín de los Andes, luego de que un arco de fútbol sin fijación cayera sobre él.

En tanto, la Cámara alta aprobó una moción de preferencia para tratar el próximo jueves 26 de noviembre el proyecto de Ley de Ludopatía, que ya cuenta con media sanción de Diputados. La iniciativa establece restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de apuestas en línea, tanto en plataformas digitales como en medios de comunicación, indumentaria deportiva y espacios públicos. También contempla sanciones para quienes organicen o administren sistemas de apuestas sin autorización.

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Por último, el Senado habilitó el tratamiento de la prórroga por un año del Estatuto del Periodista Profesional. La moción de preferencia obtuvo 48 votos afirmativos y 20 negativos, y permitirá que el proyecto sea debatido en la próxima sesión. La iniciativa busca evitar que la norma pierda vigencia el 31 de diciembre, en el marco del reclamo de los sindicatos de prensa para sostener las garantías laborales del sector. La continuidad del estatuto todavía requiere la aprobación de ambas cámaras.