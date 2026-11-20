Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con Javier Milei: “Sin industria no hay trabajo” La vicepresidenta cuestionó indirectamente el rumbo económico del Gobierno tras conocerse el cierre de la planta de conservas de La Campagnola en Mar del Plata. La decisión de Arcor afectará a 75 trabajadores. “Sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina”, expresó en sus redes sociales.

Victoria Villarruel volvió a diferenciarse de Javier Milei con un mensaje en defensa de la industria nacional y el empleo. La vicepresidenta se pronunció luego de conocerse el cierre definitivo de la planta de conservas de pescado de La Campagnola, perteneciente al Grupo Arcor, en Mar del Plata.

“Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina”, escribió la titular del Senado en su cuenta de la red social X.

En el mismo mensaje, agregó: “La soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción”.

La publicación estuvo acompañada por una noticia sobre el cierre de la fábrica marplatense y volvió a poner de manifiesto las diferencias de la vicepresidenta con la orientación económica de la administración libertaria, particularmente en lo referido a la actividad productiva y la generación de empleo.

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La compañía explicó que la medida responde a un cambio en el modelo de abastecimiento internacional y a las dificultades para conseguir materia prima de origen local. Según indicó, la combinación de ambos factores volvió insostenible la continuidad de la producción en ese establecimiento.

En ese contexto, la empresa señaló que comenzó a importar productos terminados desde el exterior para abastecer el mercado argentino.

El cierre afectará a 75 trabajadores. Desde Arcor informaron que les ofrecerán la posibilidad de reubicarse en otras plantas del grupo. La marca La Campagnola continuará presente en el mercado y mantendrá su producción en otros establecimientos industriales del país.

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Las anteriores críticas de Villarruel al rumbo económico

No es la primera vez que la vicepresidenta expresa preocupación por la situación de la industria y el empleo. El pasado 17 de agosto, durante su participación en la Expo Venado 2026, Villarruel manifestó su inquietud por los argentinos que no tienen trabajo o que no llegan a fin de mes.

En aquella oportunidad, sostuvo que la dirigencia política debía comenzar a concentrarse en esos problemas.