El soldado que se suicidó en Olivos era extorsionado por una banda que operaba con una app de citas desde cárceles bonaerenses La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y la jueza Sandra Arroyo Salgado revelaron cómo una investigación iniciada tras el suicidio de un militar derivó en allanamientos y siete detenidos por una compleja maniobra de estafas y amenazas

La investigación por la muerte de un soldado de 21 años en la Quinta de Olivos derivó en el desmantelamiento de una red de extorsión digital que operaba desde cárceles bonaerenses y que tenía múltiples víctimas en todo el país. Los allanamientos realizados en la madrugada de este lunes terminaron con siete detenidos y el traslado de tres presos a cárceles federales de máxima seguridad.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó que el trabajo se realizó en coordinación reservada con la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. “En los últimos 54 días venimos trabajando de manera extremadamente reservada y creo que gracias a esa reserva de la articulación y coordinación de nuestros equipos de trabajo hemos llegado esta madrugada a este resultado”, sostuvo.

El caso se inició el 16 de diciembre, cuando el joven militar se quitó la vida mientras cumplía guardia en Olivos. “Ese mismo día conversamos y hubo una serie de elementos donde la doctora me planteó que había algo más, que había que seguir investigando”, explicó Monteoliva.

La pista clave: una carta y una app falsa

Según la ministra, el punto de partida fue una carta encontrada junto al cuerpo. “Fue así que durante todas estas semanas, a partir de algo fundamental, de un instrumento, de una carta (…) se encontró algo, una pista”, relató. En el texto, el soldado hacía referencia a una aplicación de citas.

La investigación reveló la existencia de una plataforma denominada EverMatch que, a través de perfiles falsos de mujeres, los delincuentes entablaban conversaciones con las víctimas y luego desplegaban un esquema de manipulación y extorsión.

Monteoliva leyó fragmentos de la carta del joven:

“Quien diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas. Ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada, porque supuestamente si les pagaba para que se solucionara, parece ser una estafa porque piden más y más plata. Esos policías son más corruptos que otra cosa. Me dejaron con muchas deudas, pero ya no importa, ya nada importa. Nunca creí que mi vida fuera a terminar así, yo no le tengo miedo a la muerte sino respeto. A lo que si le tengo miedo es a decepcionarlos y quedarme solo, eso me aterra. Estoy muy agradecido con la familia, con el ejército. Después de escribir esto, ya es la hora. Gracias a todos, gracias al ejército por darme esta oportunidad de estar en sus filas.”

La carta también contenía cálculos y anotaciones de deudas, lo que permitió reconstruir el mecanismo de extorsión.

Presos que extorsionaban desde el penal

Las pesquisas determinaron que tres de los principales responsables estaban presos en el penal de Magdalena y La Plata. “Desde ahí llevaban a cabo un entramado de manipulación extorsiva”, señaló la ministra. Los detenidos serán trasladados al Servicio Penitenciario Federal y considerados de alto riesgo. “Les aseguro que no van a ver un teléfono por muchísimo tiempo porque hoy un teléfono es un arma”, afirmó.

La jueza Arroyo Salgado explicó que la maniobra comenzaba con un perfil falso en una app de citas y continuaba con amenazas de denuncias por supuestos contactos con menores. Luego, un falso policía se comunicaba con la víctima para exigir dinero a cambio de “solucionar” el problema.

“La mecánica seguía con el llamado del supuesto y presunto policía, que existe Matías Nahuel Conti cuya identidad fue usurpada”, explicó la magistrada.

Las transferencias se realizaban a cuentas bancarias con alias de mujeres que fueron detenidas durante los allanamientos.

Investigación y prevención

Arroyo Salgado remarcó que el objetivo de la conferencia fue dar a conocer esta modalidad delictiva para prevenir nuevas víctimas. “Esta muerte violenta no fue un hecho inexplicable y no quedará impune”, afirmó.