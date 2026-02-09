Procesaron a Diego Spagnuolo por asociación ilícita en la causa ANDIS La medida alcanza a 19 personas, entre ellas, Daniel Garbellini, Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. El juez federal Sebastián Casanello consideró que la ANDIS fue “empleada como vía de enriquecimiento” por funcionarios y empresarios.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo fue procesado este lunes por asociación ilícita, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas. Así lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa por presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la Andis.

El fallo de Casanello alcanza a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la Andis, Daniel Garbellini; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. Se trata de dos personas con estrechos vínculos con droguerías.

De acuerdo a lo publicado por el diario La Nación, en total los procesados por Casanello fueron 19. A todos, además, les embargó sus bienes. El embargo más alto fue el de Spagnuolo, de 202.828.725.464 pesos. La lista de los procesados incluye a exfuncionarios y empleados de la ANDIS y a privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.

Durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó, según el juez, “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, afirma el fallo de Casanello.

Pero en el final de su fallo el juez advierte que los delitos podrían haber sido más y que las responsabilidades podrían escalar a “otro nivel de complicidades”. Casanello escribió: “Sin embargo, el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores (…). A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.

MIRA TAMBIÉN El Congreso enciende motores para tratar la reforma laboral y la baja de imputabilidad

Los audios de Karina

La causa se inició en agosto pasado, por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón basado en notas periodísticas. El caso había estallado públicamente horas antes, cuando se difundieron audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo dice que Lule Menem le “metió” al funcionario “más importante de todos” (en aparente alusión a Garbellini, que era su número dos) y que lo hizo “para chorear”. Habla, además, de que el 3% sería para Karina y que Javier Milei fue advertido por él de lo que estaba pasando.

Estos audios no fueron usados como prueba por el fiscal del caso, Franco Picardi, ni por el juez Casanello, que no los menciona en su fallo de hoy.

La defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker (de la droguería Suizo Argentina) sostuvo que son grabaciones de origen ilícito y reclamó, por eso, que toda la causa fuera declarada nula. Otros defensores se sumaron a su planteo. Hoy, en paralelo con los procesamientos, Casanello rechazó esos pedidos de nulidad.