Filtraron un nuevo audio de Alberto Fernández y Fabiola Yañez: “Invitás a almorzar a escondidas” En medio de la causa por violencia de género que enfrenta el expresidente se conoció un nuevo audio. “Vos me lo das y yo leo, o me estás mintiendo”.

Este lunes se dio a conocer un nuevo audio entre una discusión de Alberto Fernández y Fabiola Yañez en el marco de la causa de violencia de género que enfrenta el expresidente. La ex primera dama acusa a Fernández de haber invitado a comer a una amiga de ella.

“Vos me humillás e invitás a almorzar a escondidas una persona que yo te presenté”, se escucha decir a Yañez en el material que dio a conocer La Nación.

“Y le decís «no, pero no le digas a Fabi porque es celosa». Es la humillación más grande y ahora lo estás dando vuelta, manipulándome nuevamente, psicopateándome. Y no me querés dar el teléfono”, continúa.

Por su parte, se puede escuchar al exmandatario defendiéndose de las acusaciones y negando sus dichos: “No quiero pelear con ese tema”, a lo que Yañez desafía: “Acá es muy fácil, vos me das el teléfono y yo leo, o me estás mintiendo”.

September 22, 2024

September 22, 2024

Según detalló LN+, la persona que ex primera dama le habría presentado a Fernández sería Sofía Pacchi. A la exasesora de Yañez se la señaló como alguien que mantuvo una relación secreta con el expresidente, aunque ella misma desmintió esos rumores.

“Nunca he tenido vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente Alberto Fernández”, aseguró en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, en un posteo compartido con su abogado Fernando Burlando.

Sofía Pacchi junto a Alberto y Fabiola en 2019.