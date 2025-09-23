Impulsan una moción de censura contra Francos por la demora para aplicar la ley de Emergencia en Discapacidad La iniciativa fue presentada en Diputados por Oscar Agost Carreño y acompañada por referentes de Encuentro Federal como Pichetto, Monzó, Stolbizer, Paulón y Fein. Acusan al jefe de Gabinete de incumplir la norma y advierten que, de avanzar el trámite legislativo, podrían remover del cargo al funcionario.

Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y avanzar con una moción de censura por la promulgación sin aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La iniciativa fue encabezada por el cordobés Oscar Agost Carreño y contó con las firmas de Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Mónica Fein. Se prevé que otros bloques opositores acompañen con proyectos similares.

Qué implica la moción de censura

En el sistema argentino, incorporado en la reforma constitucional de 1994, el mecanismo consta de dos etapas: primero, la aprobación de la interpelación; y luego, la votación de la moción en el recinto, que requiere mayoría absoluta. Si se aprueba, el efecto inmediato es la remoción del funcionario.

En este caso, los diputados mencionaron como causales el incumplimiento de la Ley 27.793, la violación de la división de poderes, la falta de asignación de partidas y el incumplimiento de la Ley 24.156, entre otros puntos.

Agost Carreño señaló en los fundamentos que “la promulgación de la ley, pero sin cumplirla, sienta un peligroso antecedente puesto que, mediante una interpretación ilegal e inconstitucional, condiciona a un poder del Estado en su labor, en un contexto en el que el Ejecutivo gobierna sin presupuesto hace dos años”.

También cuestionó la situación económica y la falta de partidas en el área de Discapacidad: “Ante un contexto de emisión cero, equilibrio e incluso superávit fiscal, ¿por qué está tan urgido de divisas?”.



Por su parte, Esteban Paulón amplió este lunes en Comodoro Py su denuncia contra el presidente Javier Milei por incumplimiento de la ley. “El decreto 681/25 es nulo de nulidad absoluta. Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente”, dijo, y agregó que “esta maniobra siniestra contra los más vulnerables es un modus operandi del Gobierno nacional”.