Javier Milei en Los Ángeles: “En 30 o 40 años podremos convertirnos en potencia” El presidente disertó en Los Ángeles ante numerosos empresarios e inversionistas, donde proyectó "alcanzar un gasto público de no más del 25% del PBI”, lo que “hará crecer a la economía como nunca".

Javier Milei realizó en Los Ángeles una disertación ante unos 80 representantes de empresas multinacionales y fondos de inversión, entre ellos el Citi, JP Morgan, Amazon Web Services, Globant, Chevron, Paramount, VISA y Capital Group. Allí, expresó: “En un lapso de 30 a 40 años podremos convertirnos en una potencia”.

En su discurso ante los inversionistas reunidos en el hotel Waldorf Astoria de Beverly Hills, el jefe de Estado se refirió a su lucha contra “los políticos” que pretenden “quebrar” el equilibrio fiscal impulsado por su gestión.

Proyectó “alcanzar un gasto público de no más del 25% del PBI”, lo que “hará crecer a la economía como nunca”. En este último sentido, prometió que “en 15 años podremos estar en las mismas condiciones de países como Italia o España”.

Además, aventuró que “en un lapso de 30 a 40 años podremos convertirnos en una potencia, con niveles de ingresos en línea a los de Irlanda o los de Suiza”.

El encuentro fue organizado conjuntamente por la Embajada argentina y el Instituto Milken, con cuyo fundador, Michael Milken, mantuvo reunión privada. Financista reconocido por haber creado en la década de 1980 los llamados “bonos basura” en Wall Street, Milken se dedica actualmente a proyectos filantrópicos y la promoción de las ideas libertarias.

Junto al ministro Luis Caputo, el presidente también mantuvo un encuentro con el CEO de VISA, Ryan McInerney, además de líderes empresariales del Excel, con quienes dialogó sobre cuestiones financieras referidas a la economía argentina.

Discurso del Presidente Javier Milei ante líderes empresariales en Los Ángeles.

September 5, 2025

Luego, Javier Milei vuela de regreso a Buenos Aires para recluirse en la Quinta de Olivos, donde tiene previsto recluirse todo el fin de semana y el domingo esperar los resultados de la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires.

Tras arribar a Aeroparque en la madrugada de este sábado, el mandatario descansará. No tiene agenda prevista; de hecho, tampoco se haría presente en el búnker libertario de La Plata, a pesar de que se puso como garante de la campaña bonaerense.