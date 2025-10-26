Votaron Mauricio Mauricio Macri, Alberto Fernández y Axel Kicillof Tanto los ex presidentes como el mandatario bonaerense sufragaron antes del mediodía en los comicios legislativos nacionales. El referente del PRO dijo estar “a disposición para poder dialogar sobre acuerdos y consensos”. Por su parte, el gobernador de la provincia más poblada afirmó: “Estamos votando qué va a pasar en la Argentina”.

Cuando promediaba este domingo de elecciones legislativas nacionales, ya habían emitido su voto los ex presidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Mientras que el también ex jefe de Gobierno porteño y el mandatario bonaerense dialogaron con la prensa, Fernández optó por sufragar y evitar el contacto con los medios.

El expresidente de la Nación Mauricio Macri aseguró: “Es un buen momento para volver a renovar la esperanza, participar y realmente acercarse a votar”. En diálogo con la prensa, el ex jefe de Estado dijo que espera “que el gobierno emprenda esta agenda de cambio, que refuerce su equipo y la gobernabilidad. Es lo que el país necesita para poder crecer”.

Consultado sobre la posibilidad de colaborar con la gestión, Macri aseguró que está “a disposición para contribuir a la gobernabilidad y al cambio” y siguió: “Espero un llamado para poder dialogar sobre acuerdos y consensos que fortalezcan la gestión”.

Por su parte, el también expresidente Alberto Fernández concurrió a votar este domingo. Si bien evitó dar declaraciones, dijo, mientras dejaba el local de votación de la Universidad Católica, en CABA, a toda velocidad, que con su voto está “defendiendo la democracia”.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof habló de “una elección crítica” en la que se decide “qué es lo que va a pasar en la Argentina”.

“Hoy hay que concentrarse en votar, es un día democráticamente importante porque hay muchas cosas en discusión”, sostuvo el mandatario bonaerense a la prensa, y añadió: “En la provincia, hay una situación crítica y estamos votando qué va a pasar en la Argentina”.

“¿Dónde se empieza a resolver la cuestión económica? En las urnas, votando y decidiendo qué sentido queremos que tenga la provincia y qué diputados queremos para la agenda legislativa”, resaltó, sobre el cierre.