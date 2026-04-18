Jubilaciones: con la inflación de marzo, cuánto cobrarán en mayo y qué pasará con el bono El aumento será del 3,38% según el IPC informado por el Indec. La mínima superará los $393 mil y podría trepar a más de $463 mil si se mantiene el refuerzo extraordinario.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Anses volverán a actualizarse en mayo en base al dato de inflación de marzo, que fue del 3,4% según el Indec. Con ese índice, el incremento efectivo será del 3,38% respecto a abril, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.

De esta manera, la jubilación mínima pasará a ser de $393.174,10. En caso de que el Gobierno nacional decida sostener el bono extraordinario de $70 mil que viene otorgando en los últimos meses, el ingreso total alcanzaría los $463.174,10 para quienes cobran el haber más bajo.

El actual sistema de actualización, establecido por decreto en 2024, ajusta los haberes todos los meses según la inflación registrada dos meses antes, reemplazando el antiguo esquema trimestral.

La duda por el bono

Uno de los puntos aún sin confirmar es la continuidad del bono extraordinario. Este refuerzo viene siendo clave para complementar los ingresos más bajos del sistema previsional y amortiguar el impacto de la inflación.

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Si bien fue pagado en abril y en meses anteriores, todavía no hay confirmación oficial de que se repita en mayo. De sostenerse, seguiría representando un ingreso adicional de $70 mil para jubilados y pensionados de la mínima.

Cómo quedan otras prestaciones

El ajuste también impactará en el resto de las prestaciones que administra la Anses. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $314.539,28 y, con bono incluido, llegaría a $384.539,28.

En tanto, las pensiones no contributivas pasarán a $275.221,87 y podrían alcanzar los $345.221,87 con el refuerzo. La pensión para madres de siete hijos, que equivale a la jubilación mínima, también subirá a $393.174,10 (o $463.174,10 con bono).

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $141.285,31, mientras que la AUH por discapacidad llegará a $460.044,10.

Como es habitual, el calendario de pagos se organizará según la terminación del DNI: primero se abonarán las jubilaciones mínimas, generalmente en la segunda semana del mes, y luego el resto de los haberes.