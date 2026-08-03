Karina Milei y gobernadores coordinan acciones ante el fenómeno de El Niño Durante un encuentro en Chaco, avanzaron en estrategias conjuntas para anticiparse y responder a posibles inundaciones.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezó en la provincia de Chaco una jornada para coordinar acciones para hacer frente al fenómeno climático El Niño.

Las autoridades nacionales estuvieron en la ciudad de Resistencia, donde este lunes trabajaron con gobernadores de la región litoraleña y autoridades de la hermana república del Paraguay en medidas para afrontar el fenómeno climático de El Niño.

En la misma, trabajaron en la planificación para fortalecer las acciones conjuntas entre la Nación y las provincias.

El desarrollo de las actividades se dio en el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior, donde el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, mostró los principales lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027.

Se trata de una estrategia orientada a reforzar la articulación entre la Nación, las provincias y los municipios para anticiparse y poder brindar respuestas de manera coordinada ante inundaciones y demás eventos climáticos asociados al fenómeno El Niño.

El Plan contempla acciones de planificación preventiva, monitoreo permanente y coordinación operativa, integrando el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME), con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones basada en información científico-técnica y optimizar la respuesta ante posibles emergencias.

El Niño avanzó y se prevé que se acentuará, generando más complicaciones. Al respecto, la información indica que actualmente las condiciones del fenómeno ya se encuentran presentes y los modelos climáticos prevén una probabilidad cercana al 100% de que continúe durante los próximos meses, con una intensificación prevista hacia la primavera.

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¿Qué acciones tomarán las autoridades frente a El Niño?

Frente a este panorama, el Gobierno Nacional, que lidera el presidente Javier Mieli, viene desarrollando una estrategia con el fin de estar preparados y anticiparse, trabajando de manera conjunta con las provincias que conforman la Cuenca del Plata.

Para ello, están manteniendo reuniones de coordinación, llevando adelante el desarrollo del Tablero ENOS del SINAME para el monitoreo en tiempo real, además de la elaboración de modelos de riesgo para los municipios y la capacitación de equipos con el objetivo de fortalecer la respuesta a nivel federal.

¿Quiénes participaron del encuentro en Chaco?

Asistieron al encuentro los gobernadores del Chaco, Leandro Zdero, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés; además del ministro del Interior de la República del Paraguay, Enrique Riera Escudero; el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Eduardo Menem; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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También, de la jornada formaron parte las autoridades de la Agencia Federal de Emergencias, ministros provinciales, representantes de las fuerzas federales y equipos técnicos, quienes avanzaron en la coordinación de acciones para fortalecer la preparación frente a los posibles impactos del fenómeno El Niño en la región.