La actividad económica registró un rebote de 2,4% interanual en agosto El Indec precisó que, con relación al mismo mes de 2024, diez de los sectores de actividad que conforman el Emae registraron subas en agosto, entre los que se destacan Intermediación financiera y Explotación de minas y canteras.

La actividad económica registró un dato positivo en agosto a nivel interanual, con un crecimiento de 2,4% en la comparación con el mismo mes del año pasado, según el Estimador mensual de actividad económica (Emae) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Al mismo tiempo, en la medición desestacionalizada con respecto a julio, el Emae marcó una suba de apenas 0,3%, mientras que la variación tendencia-ciclo fue negativa (-0,1%).

Aun así, la tendencia al estancamiento se mantiene, en un contexto de bajos salarios reales, tasas de interés volátiles e incertidumbre preelectoral.

El organismo estadístico precisó que, con relación al mismo mes de 2024, diez de los sectores de actividad que conforman el Emae registraron subas en agosto, entre los que se destacan Intermediación financiera (26,5%) y Explotación de minas y canteras (9,3%).

La variación en Intermediación financiera fue, además, la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del Emae, seguida por Explotación de minas y canteras (9,3%).

Entre los sectores que también registraron avances se destacaron Hoteles y restaurantes (6,4%), Actividades inmobiliarias (2,9%), Transporte y comunicaciones (2,6%), Servicios sociales y de salud y Construcción (1,5% cada uno), Enseñanza (1,1%), Pesca (0,8%) y Otras actividades de servicios (0,5%).

Por su parte, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, incluyendo Industria Manufacturera (-5,1%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,7%), que juntos le restaron 1,06 puntos porcentuales al crecimiento interanual del Emae.

También mostraron descensos Electricidad, gas y agua (-1,6%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-1,4%) y Administración pública y defensa (-0,4%).