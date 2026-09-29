La Corte Suprema dejó sin efecto la absolución de César Milani por el presunto encubrimiento de la privación ilegal de la libertad y posterior asesinato del soldado Alberto Agapito Ledo, ocurrido en 1976. El expediente deberá regresar a la Cámara Federal de Casación Penal para que revise nuevamente el fallo.

Según la causa, Ledo, de 20 años, desapareció el 17 de junio de 1976 mientras cumplía el servicio militar en Tucumán. Cinco días después, Milani, entonces subteniente, confeccionó un sumario que atribuyó al soldado una supuesta deserción. La investigación sostiene que esa versión fue utilizada para encubrir su secuestro y posterior asesinato.

Qué cuestionó la Corte

La decisión de la Corte se basó en el dictamen de la Procuración General de la Nación, que consideró que Casación confirmó la absolución sin valorar correctamente elementos vinculados con la firma de Milani en el sumario. El exjefe del Ejército había reconocido públicamente que la firma era suya.

Además, se señaló que las circunstancias de la supuesta deserción debían ser analizadas junto con el hecho de que las pertenencias de Ledo, incluidos sus anteojos, permanecieron en el campamento. El conjuez Luis Rabbi Baldi Cabanillas también cuestionó que Casación hubiera rechazado un peritaje caligráfico solicitado por la fiscalía.

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El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci. Rabbi Baldi Cabanillas votó en forma concurrente, mientras que Carlos Rosenkrantz se pronunció en disidencia y consideró que el recurso debía ser rechazado.

La defensa de Milani

Durante el juicio realizado en Tucumán, Milani negó haber tenido contacto con Ledo y rechazó las acusaciones en su contra. También sostuvo que la investigación debía centrarse en las áreas de inteligencia y planteó que existía un testimonio según el cual el soldado habría sido visto con vida meses después de su desaparición.

En 2019, el Tribunal Oral Federal de Tucumán absolvió a Milani, mientras que condenó al capitán Esteban Sanguinetti, superior del exjefe del Ejército, por su participación en la privación ilegítima de la libertad y el homicidio agravado de Ledo.

Con la decisión de la Corte Suprema, la absolución de Milani queda sin efecto y Casación deberá volver a analizar el caso.