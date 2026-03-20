El fiscal Taiano dio detalles del informe técnico y negó demoras tras la filtración Aseguró que el análisis final de los dispositivos ya estaba disponible para las partes antes de que se difundiera documentación de la causa y defendió el avance de la investigación

El fiscal federal Eduardo Taiano salió a aclarar el estado de la investigación del caso $Libra luego de la polémica por la filtración de documentos y cuestionamientos sobre presuntas demoras en el acceso a información clave.

A través de un comunicado, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8 precisó cómo fue el tratamiento de los informes técnicos vinculados al análisis de dispositivos electrónicos secuestrados en la causa.

Según detalló, tras el secuestro de celulares y otros equipos, el estudio fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). En ese marco, el 17 de noviembre de 2025 se emitió un informe preliminar que indicaba que el trabajo estaba “en curso” y que, por su carácter, era privado y orientativo.

El informe final, en tanto, fue entregado el 13 de enero de 2026 y quedó incorporado al sistema judicial el 24 de febrero, momento desde el cual estuvo disponible para todas las partes intervinientes.

“Quedó accesible con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo de 2026”, remarcó Taiano, en respuesta a versiones que hablaban de un supuesto ocultamiento o demora.

En el mismo comunicado, el fiscal también se refirió a la citación como testigo de la periodista Natalia Volosin, que había generado controversia. Según explicó, esa medida respondió a un pedido de una de las querellas ante la filtración de documentación privada de los imputados.

Sin embargo, la convocatoria fue dejada sin efecto luego de que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, iniciara un sumario administrativo y promoviera una investigación penal por esa irregularidad, actualmente radicada en otro juzgado federal.

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El caso $LIBRA investiga el entramado detrás de la fallida criptomoneda que fue promocionada públicamente en 2025 y que derivó en denuncias judiciales. En ese expediente, uno de los puntos centrales es el análisis de los dispositivos electrónicos de los imputados, entre ellos el lobista Mauricio Novelli.

Taiano insistió en que la fiscalía actuó conforme a los procedimientos y que no hubo demoras en poner a disposición la información. Además, reafirmó “el compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible”.

Las aclaraciones buscan poner paños fríos a la controversia generada tras la filtración, que incluso abrió otra investigación paralela por la posible difusión indebida de documentación reservada.