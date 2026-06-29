La Justicia prohíbe a Martín Insaurralde y Jésica Cirio salir del país El fiscal de la causa por enriquecimiento ilícito había pedido la detención, pero el magistrado solo limitó la posiilidad de viajar al extranjero.

El juez federal Luis Armella dispuso la prohibición de salida del país de Martín Insaurralde y Jesica Cirio en la causa en la que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La decisión fue adoptada luego de un pedido del fiscal federal Sergio Mola, que había solicitado la detención de ambos. Sin embargo, el magistrado no hizo lugar a esa medida y resolvió limitar las restricciones a un impedimento para viajar al exterior.

Según publicó La Nación, Armella recordó en su resolución que la causa está a la espera del resultado de un peritaje contable sobre la evolución patrimonial de los imputados. Ese estudio, indicó el juez, está “en pleno desarrollo”, con “un avance significativo del 91%”, y tendría fecha de finalización el próximo 17 de julio, de acuerdo con lo informado por la perito oficial.

La investigación volvió a tomar notoriedad pública hace una semana, cuando La Nación difundió videos de 2023 en los que se observa a Cirio mostrando millones de dólares ocultos debajo de ropa y en valijas dentro del vestidor de la casa que compartía con Insaurralde. De acuerdo con los investigadores citados por ese medio, en las imágenes podría haber alrededor de 10 millones de dólares.

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Tras la difusión de esos videos, el fiscal Mola consideró que se había incrementado el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación por parte de Insaurralde. Con ese argumento pidió su arresto. También solicitó peritar celulares, dos tablets y tres pendrives encontrados en el departamento de Cirio, ubicado en Ortega y Gasset 1661, piso 18, en Palermo, para determinar si allí se encontraban los videos.

Ese departamento fue adquirido por Cirio en 2015 por 385 mil dólares y la operación quedó bajo investigación por su posible vinculación con dinero de Insaurralde.

La causa contra el exfuncionario bonaerense se inició después de que en 2023 se publicara una foto suya navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido”, acompañado por Sofía Clerici. A partir de ese episodio, conocido como “Yategate”, Insaurralde renunció a la Jefatura de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof.

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Insaurralde había sido intendente de Lomas de Zamora desde 2009, cuando reemplazó a Jorge Rossi, hasta 2021, año en que pidió licencia para asumir como jefe de Gabinete bonaerense. Su llegada al gabinete provincial se había producido por una gestión de Cristina Kirchner ante Kicillof.

En paralelo, la semana pasada la Justicia encontró cocaína y armas en el departamento de Palermo donde vive Jesica Cirio con su actual pareja, Nicolás Trombino. Según constancias judiciales citadas por ese medio, efectivos de Gendarmería realizaron un test de orientación en el lugar que dio positivo para cocaína.