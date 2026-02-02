Marco Lavagna renunció a la dirección del INDEC El economista dejó su cargo este lunes, pocos días después de la implementación de la nueva metodología del IPC y en un contexto de tensión interna por reclamos salariales.

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, presentó su renuncia este lunes, generando incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación bajo la nueva metodología implementada.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la salida del funcionario fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un escenario de “ruidos internos” debido al congelamiento de salarios en el instituto, situación que tensó la relación con la planta de trabajadores.

Lavagna, quien había asumido el 30 de diciembre de 2019, gestionó una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas públicas, manteniendo la transparencia recuperada tras los años de intervención durante las gestiones kirchneristas.

Su partida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC).

MIRA TAMBIÉN El Gobierno nacional flexibiliza la importación de equipamiento médico usado

Esta actualización incluye la adopción de la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento (sumando “Seguros y servicios financieros”), y utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18 para ponderar los consumos de manera más actual.

La noticia encendió las alarmas en el gremio ATE Indec. Su delegado, Raúl Llaneza, advirtió: “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a 8 días de la salida del IPC con la nueva ponderación”. Desde el sindicato exigieron, una vez más, un “Indec independiente del poder político”.

Fuente Noticias Argentinas