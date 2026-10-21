Milei calificó de “corta intelectualmente” a una periodista española La cronista de la Cadena Ser consultó al presidente argentino por la ausencia de sus aliados ibéricos durante sus actividades en Madrid y recibió, como toda respuesta, una descalificación.

Durante su visita a España, el presidente protagonizó este miércoles un cruce con una cronista de la Cadena SER que le preguntó por la recepción de sus aliados políticos españoles, que no lo acompañaron en sus actividades.

La periodista Julia Molina quiso saber si su presencia generaba incomodidad en el Partido Popular y Vox. Milei respondió: “Es una visión propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos, vale para tu caso”. El intercambio ocurrió a la salida de un acto en Madrid.

La pregunta apuntaba a un aspecto político de la gira: la cercanía ideológica del mandatario argentino con las derechas españolas y la decisión de sus principales líderes de no compartir una actividad con él en esta visita. Molina explicó posteriormente en el programa Hoy por Hoy que había intentado obtener una respuesta sobre esa situación cuando recibió la descalificación.

La visita de Milei a Madrid se desarrolla en la antesala de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre. Aunque el presidente argentino mantiene vínculos muy sólidos con él, su agenda no contemplaba un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal. Según informó ese partido, Abascal estaba fuera de Madrid por actividades de campaña y había hablado por teléfono con el presidente argentino antes del viaje.

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En cambio, estaban previstas reuniones con autoridades de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las principales figuras del Partido Popular. La agenda también incluía actividades con empresarios y con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien Milei considera uno de sus referentes.

Ese era el contexto de la consulta de Molina. La respuesta presidencial desplazó la discusión desde las relaciones con sus aliados hacia una descalificación de la periodista.

Molina también denunció que los custodios del mandatario empujaron a un periodista de El País cuando los trabajadores de prensa intentaban acercarse. Según su relato, dentro del acto Milei había acusado de corrupción a periodistas de Clarín.

La jornada incluyó además nuevos ataques al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Durante su exposición en el Nueva Economía Fórum, Milei lo calificó de “impresentable dictador” y llamó a desplazar a los socialistas del poder.