Milei recibió este lunes a José Antonio Kast en su primer visita oficial como presidente chileno Kast viajó este domingo por la noche junto con tres ministros y fue recibido en Casa Rosada por su par argentino desde las 10.

Este lunes el presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a su par chileno, José Antonio Kast, con quien mantiene una fuerte sintonía ideológica. Kast asumió el Ejecutivo del vecino país el 11 de marzo y con esta visita cumplió con la tradición de elegir a Argentina como destino inicial. Viajó el domingo por la noche junto con tres de sus ministros.

Según precisó la agencia Noticias Argentinas, el encuentro entre ambos mandatarios comenzó a las 10, luego de que Kast depositara una ofrenda floral al Libertador General don José de San Martín en la Plaza San Martín.

La reunión, más allá de lo protocolar, estuvo marcada también por la frustrada detención en Buenos Aires, el pasado jueves, del exguerrillero Galvarino Apablaza, de quien Chile pidió su extradición por estar acusado de planear el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán en 1991.

Apablaza y otros temas

La visita tiene como objetivos principales estrechar la colaboración económica, energética y judicial entre ambos gobiernos, así como compartir visiones comunes sobre cuestiones regionales e internacionales.

La extradición de Apablaza, quien se refugió en Argentina desde hace décadas, es una de las promesas que hizo Kast antes de ser investido y es un asunto que ya habría tratado con Milei, quien le había trasladado su compromiso de colaborar.

La familia Kast tenía una estrecha relación política y familiar con el político ultraconservador y fundador de la UDI, el partido único creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que fue asesinado tras el regreso de la Democracia en Chile.

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Kast, investido el pasado 11 de marzo, viaja acompañado del canciller, Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

También sumó a la comitiva el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma; con el objetivo de que el partido –que ha liderado las gestiones para extraditar a Apablaza– recabe más información sobre el caso e intente acelerar la búsqueda del exguerrillero.

“Tenemos altas expectativas de una relación mucho más cercana con Argentina y poder hacer una alianza estratégica como corresponde para un desarrollo económico sustentable”, dijo en la previa a medios locales el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, José Manuel Ossandón.

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La senadora de centroizquierda Loreto Carvajal, del Partido por la Democracia (PPD), consideró que “hay problemáticas pendientes, que hay que resolver básicamente” y mencionó temas de pasos fronterizos, antártico o la plataforma continental.

“Esperemos que esta agenda no se centre, obviamente, en la contingencia, sino que haya un avance decisivo y fundamental para las relaciones chileno-argentinas”, afirmó.