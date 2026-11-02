Milei viaja a España en medio de una renovada tensión con Pedro Sánchez El presidente argentino participará de la Cumbre Iberoamericana en Madrid, donde coincidirá con el jefe del Gobierno español, quien volvió a cuestionar a la ultraderecha internacional. No está prevista una reunión bilateral

Javier Milei viajará este martes por la noche a Madrid para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará el 4 y 5 de noviembre, en medio de un nuevo cruce político con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El mandatario argentino estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

La visita será la octava de Milei a España desde que asumió la Presidencia y se producirá en un contexto de tensión diplomática entre ambos gobiernos. Aunque los dos mandatarios compartirán actividades oficiales durante la cumbre, hasta el momento no está prevista una reunión bilateral.

En la antesala del encuentro, Sánchez lanzó nuevas críticas contra la ultraderecha internacional y dejó un mensaje que fue interpretado como una referencia al presidente argentino. Durante un foro político en Barcelona, el dirigente socialista afirmó: “España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires”.

Sin mencionar directamente a Milei, el jefe del Gobierno español también cuestionó la estrategia política de los sectores de derecha radical. “Para esa ultraderecha, el conflicto o la confrontación no es sólo un medio para alcanzar el poder, es un fin en sí mismo”, sostuvo.

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Sánchez advirtió además que esos movimientos buscan debilitar la unidad europea y desmantelar conquistas sociales. Sus declaraciones se produjeron en un escenario de fuerte disputa política interna, de cara a las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, mientras Milei mantiene su respaldo a sectores de la oposición española.

La nueva controversia se suma a los enfrentamientos verbales que ambos dirigentes protagonizaron durante los últimos años. En su anterior visita a España, el presidente argentino había formulado duras críticas contra la gestión de Sánchez. Pese a las diferencias, ambos coincidirán en la fotografía oficial, la ceremonia inaugural y las sesiones plenarias de la cumbre.

El encuentro reunirá a representantes de 22 países de habla hispana y portuguesa bajo el lema “Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. La agenda estará centrada en la transformación digital, la cooperación regional, la educación y la respuesta ante desastres naturales.

Entre las principales iniciativas figura la creación de la primera alianza iberoamericana sobre inteligencia artificial, con el objetivo de promover un desarrollo tecnológico competitivo, ético y responsable. También se buscará constituir una red regional para coordinar acciones de prevención y asistencia frente a emergencias y catástrofes naturales.

Los países participantes debatirán además un compromiso para incorporar la economía de los cuidados a las políticas públicas y una Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, destinada a facilitar el reconocimiento de estudios y títulos universitarios. Por otra parte, Brasil informó que su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, no participará del encuentro, por lo que tampoco habrá una reunión con Milei.

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Antes de partir hacia Madrid, el mandatario argentino tiene previstas distintas actividades oficiales en Buenos Aires. Entre ellas, un encuentro sobre educación, una reunión con el enviado estadounidense para asuntos de antisemitismo, Yehuda Kaploun, y su participación en una celebración organizada por la Coalición Latina por Israel.