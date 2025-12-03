Por qué los bancos se oponen a que billeteras virtuales puedan pagar salarios y jubilaciones En medio del debate por la reforma laboral en Argentina, una propuesta que podría incluirse en el paquete generó una fuerte reacción de parte de las entidades tradicionales contra las fintech.

En medio del debate por la reforma laboral y de algunos trascendidos acerca de los temas que se incluirían en el paquete de medidas, el pago de salarios y jubilaciones generó un nuevo round en la disputa entre los bancos tradicionales y las billeteras virtuales.

Algunas versiones, según publicaron medios como Infobae y El Cronista, aseguran que podría incorporarse la posibilidad de que las fintech puedan pagar haberes y jubilaciones, algo que desde las entidades tradicionales salieron a cuestionar.

Mediante un comunicado, distintas asociaciones que agrupan a los bancos del país señalaron que el sistema de pagos en entidades con autorización y supervisión bancaria es una de las pocas políticas de Estado exitosas que tiene Argentina.

“En los últimos años representantes de billeteras virtuales vienen pidiendo que se les permita ofrecer el servicio de “cuentas sueldo” y “jubilaciones”, pero “sin estar regulados ni supervisados por el BCRA, ni ofrecer garantía sobre los fondos que reciban o se depositen en cuentas virtuales”, destacaron.

“El nivel de servicios para los usuarios es excelente, además de gratuito”, señalaron la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y la Asociación Bancos Públicos y Privados Argentinos (ABAPPRA) en el mensaje.

También recordaron que el sistema financiero “demostró su fortaleza aún durante las crisis que ha debido enfrentar nuestro país las últimas tres décadas”.

“En línea con la legislación vigente y las mejores prácticas internacionales, es conveniente que los salarios, jubilaciones y prestaciones sociales se abonen dentro del sistema bancario formal”, indicaron.

Y advirtieron que “no se observan beneficios –pero sí costos y riesgos– de bajar el nivel de formalidad y exigencias para las entidades que tienen la responsabilidad de velar por el pago y seguridad de sueldos y jubilaciones”.

“Quienes promueven relajar las condiciones para el pago de salarios y jubilaciones deben ser conscientes de que dicha decisión expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes, en casos de que la billetera en la que cobren tenga dificultades o desmanejos económicos”, alertaron.