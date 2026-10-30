Qué reveló la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy El estudio fue realizado en el Instituto Médico Forense, adonde fueron trasladados los restos de la maestra después del hallazgo.

A poco más de 24 horas del hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años encontrada muerta en un viejo potrero del paraje El Malezal, en Corrientes, la Justicia dio a conocer este jueves los resultados de la autopsia.

El estudio, realizado en el Instituto Médico Forense, determinó que sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo, —entre ellas la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas—, algunas de ellas provocadas cuando todavía estaba con vida.

Además, presentaba lesiones defensivas y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda.

El informe forense precisó que las heridas encontradas en uno de los antebrazos eran compatibles con maniobras de lucha o defensa. Por la cantidad y las características de las lesiones se infiere que podrían haberse utilizado varias armas, aunque todavía no se determinó cuántas ni de qué tipo.

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Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo no se logró determinar si fue víctima de una agresión sexual, pero, aun así, mediante modernos procedimientos se buscarán establecer marcadores biológicos y material genético que pueda vincular a los autores.

Tampoco se estableció con precisión la fecha de la muerte. Por ese motivo, el IMF solicitó la colaboración de especialistas de Córdoba para realizar estudios entomológicos, que podrían aportar mayor exactitud sobre el momento del fallecimiento. En paralelo, el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) colabora con los análisis genéticos pendientes.

Femicidio Nancy Godoy Corrientes

La ubicación marca el lugar en medio de la vegetación donde fue hallado el cuerpo de Nancy Godoy

Los restos de la maestra fueron encontrados el miércoles, semisumergidos en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde se desempeñaba como directora suplente.

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Como habían anticipado fuentes judiciales, los resultados fueron comunicados primero a la familia de la víctima, citada para las 18.30 en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, ubicada en Belgrano al 100, en Esquina.

Cerca de ese horario se vio llegar a los tres hijos de Godoy —Sebastián, Adán y José—, junto a su nuera Alejandra, y el abogado Sergio Briend. Su marido, Martín, no asistió debido al profundo estado de conmoción en el que quedó tras el hallazgo del cuerpo.

Mientras los familiares ingresaban a la sede judicial, vecinos y allegados se congregaron en la puerta para acompañarlos y aguardar las conclusiones de la autopsia.

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Ya dentro de la sala, los familiares participaron de una videoconferencia encabezada por el decano del IMF del Poder Judicial, José Luis Gálvez, y la fiscal María Andrea González. Durante el encuentro, el especialista les explicó los resultados preliminares de la autopsia y detalló las lesiones que presentaba el cuerpo de la docente, así como los estudios complementarios que todavía se encuentran en curso.

El caso

La docente fue vista por última vez el 7 de octubre. Ocho días después, sus hijos denunciaron la desaparición y comenzó una exhaustiva investigación que derivó en cinco detenciones.

Durante los operativos de búsqueda, los investigadores recorrieron extensas zonas rurales, bañados y sectores de vegetación densa. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, un grupo de policías divisó el cuerpo en un viejo potrero al que todavía no habían llegado los rastrillajes.

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A pocos metros encontraron un bolso azul con pertenencias de la docente, entre ellas su teléfono celular. El hallazgo quedó registrado en un video al que accedió Infobae.

La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, quienes sostienen como principal hipótesis que la docente fue víctima de un femicidio.

En el expediente hay cinco personas detenidas. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio.

Por su parte, Rosa Leguizamón, quien alojaba a Godoy durante sus jornadas de trabajo en la escuela rural, está acusada como coautora de homicidio simple. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva.

El crimen de la maestra provocó una profunda conmoción en Esquina, donde el miércoles cientos de personas participaron de una marcha para exigir Justicia. Además, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó para este jueves 29 de octubre a un paro nacional, que movilizó a docentes de todo el país.