Juicio por la muerte de Maradona: absolvieron a uno de los médicos y el 22 de diciembre se conocerá el veredicto Pedro Di Spagna quedó fuera del proceso judicial luego de que la Fiscalía y las querellas desistieran de presentar cargos en su contra. Para los otros seis imputados solicitaron penas de hasta 12 años de prisión.

La Justicia absolvió este jueves al médico clínico Pedro Di Spagna en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. En tanto, el tribunal anunció que el próximo 22 de diciembre dará a conocer el veredicto sobre los otros seis profesionales de la salud acusados.

La decisión se tomó durante la última audiencia del juicio, luego de que la Fiscalía desistiera de la acusación contra Di Spagna y ninguna de las cinco querellas solicitara una condena.

El presidente del tribunal, Alberto Gaig, explicó que, ante la ausencia de una acusación, correspondía absolver al médico, quien había concurrido una sola vez a la casa donde Maradona cumplía su internación domiciliaria, en calidad de interconsultor.

Di Spagna había intentado regresar al domicilio al día siguiente, pero su visita fue postergada por la psiquiatra Agustina Cosachov, también acusada en la causa.

Los otros seis imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

La Fiscalía solicitó penas de hasta 12 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional para Luque, Cosachov y Forlini. Para Díaz, Perroni y Almirón pidió condenas de hasta cinco años de cárcel y 10 años de inhabilitación.

Al finalizar la audiencia, el juez Gaig destacó la complejidad del proceso judicial y la fuerte repercusión pública del caso. Visiblemente emocionado, sostuvo que, pese a las diferencias entre las partes, se habían respetado las reglas del debate y garantizado el derecho de todos a expresar sus posiciones.

MIRA TAMBIÉN El consumo masivo no repunta: las ventas cayeron en septiembre

El veredicto sobre los seis acusados restantes se conocerá el martes 22 de diciembre, a las 12 del mediodía.