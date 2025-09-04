Botones obligatorios y accesibles

La normativa establece que todas las empresas que vendan bienes o servicios por canales digitales deberán incluir en sus sitios web:

  • Un “Botón de Arrepentimiento” para revocar compras.

  • Un “Botón de Baja de Servicio” para rescindir contratos.

Ambos deberán estar visibles en la primera página de acceso y no podrán exigir registraciones ni trámites adicionales. Las compañías tendrán 60 días para adecuar sus plataformas.

Derecho de arrepentimiento

El consumidor podrá cancelar una compra en un plazo de 10 días, según lo previsto en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial de la Nación.
Se fijan condiciones especiales para:

No aplica el derecho de arrepentimiento en:

Baja de servicios

El “Botón de Baja” deberá permitir la cancelación de manera inmediata. Una vez hecha la solicitud, la empresa tendrá 24 horas para:

Atención al consumidor

Las empresas estarán obligadas a ofrecer canales de atención telefónica o digital durante su horario comercial habitual. En caso de atención exclusiva por teléfono o vía online, el horario mínimo deberá ser de ocho horas diarias, de lunes a viernes. Además, deberán publicar en sus páginas web los datos de contacto y el área responsable de responder a los usuarios.

Sanciones y control

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor podrá dictar normas complementarias y aplicar sanciones en caso de incumplimiento, en línea con la Ley 24.240.

Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la protección de los consumidores digitales, brindar más transparencia y garantizar un vínculo más ágil entre empresas y usuarios.

