Renunció el director de Ansés y lo reemplazará Guillermo Arancibia El Ministerio de Capital Humano indicó que las nuevas autoridades se enfocarán en la “digitalización de los procesos”

El director ejecutivo de Ansés Fernando Bearzi presentó este martes su renuncia al cargo y en su lugar asumirá Guillermo Arancibia.

Las nuevas autoridades se enfocarán en la “digitalización de los procesos, para optimizar las gestiones, tramites y modernizar el organismo”, indicó el Ministerio de Capital Humano.

Fuentes oficiales indicaron que la salida “se dio en el marco de un acuerdo en un contexto en el que el organismo entra en una etapa de mayor digitalización y modernización de sus procesos. En ese sentido, se optó por un perfil como el de Arancibia para liderar esa nueva fase”.





Fernando Bearzi es un economista, Magister en finanzas y docente en la Universidad Católica Argentina.

Había sido designado en febrero de 2025, tras la salida de Mariano de los Heros.

El ahora exfuncionario es Licenciado en Economía y anteriormente se había desempeñado como subdirector ejecutivo de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Guillermo Arancibia, la persona que lo reemplazará, actualmente es subdirector de Ansés.

Arancibia cuenta con antecedentes de gestión en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores. Durante el gobierno de Mauricio Macri, fue gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Antes, en 2007, fue designado como Director General de la Dirección General Estudios y Tecnología de la Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta diciembre de 2015, antes de pasar a la gerencia general de la SRT.