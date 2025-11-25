“Resucitando”: el mensaje de la cuenta oficial de Diego Maradona a 5 años de su muerte En un nuevo aniversario del fallecimiento del astro futbolístico, desde el perfil oficial de Instagram realizaron un conmovedor posteo con una frase de la clásica canción de Mercedes Sosa.

Este 25 de noviembre se cumplen cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, exfutbolista y director técnico que fue y será respetado por todo el mundo.

Pese a que en sus últimos meses de vida se sabía que tenía alguna afección, su muerte no dejó de sorprender, tanto a su círculo íntimo como a sus fanáticos. Las causas exactas de su deceso se desconocen hasta el día de hoy, por lo que en marzo del año que viene, comenzará un nuevo juicio para esclarecer los hechos.

Recordemos que el proceso que se había iniciado tuvo que ser suspendido debido a que la magistrada a cargo, Julieta Makintach, fuera descubierta filmando un documental dentro de la propia sala de audiencia. Por esta razón, la jueza fue sometida a un jury y terminó siendo destituida de su cargo.

El día en que se cumple un nuevo aniversario de su muerte, hicieron un posteo a través de la cuenta oficial de Diego, en donde mantienen viva la memoria del diez. “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, sigo aquí, resucitando”, escribieron en el perfil, tomando versos de la clásica canción de Mercedes Sosa, “Como la cigarra”. El texto fue ilustrado con una fotografía de Maradona en blanco y negro, mirando hacia arriba.