Salieron a la luz otros lujos de Manuel Adorni El jefe de Gabinete pasó un fin de semana largo en uno de los hoteles más costosos del país.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a estar en el ojo de la tormenta. En las últimas horas trascendió otro viaje familiar millonario a Bariloche, durante un fin de semana largo alojándose en el lujoso hotel Llao Llao.

Según trascendió recientemente, a los pocos meses de asumir, Adorni fue con su familia a Bariloche. Sin contar los cuatro pasajes de avión, ni las caras comidas del hotel, por la habitación que habría tomado los gastos superan los seis mil dólares.

El nuevo viaje que salió a la luz corresponde a una escapada a Bariloche realizada entre el 20 y el 24 de junio de 2024, en coincidencia con un fin de semana largo. Según reconstrucciones periodísticas, el funcionario se habría alojado junto a su familia en el emblemático Llao Llao Hotel & Resort.

A este episodio se suma otros desplazamientos familiares que ya están bajo investigación de la Justicia. El primero que se dio a conocer fue un viaje a Punta del Este, que habría tenido lugar a comienzos de 2024. Ese desplazamiento fue difundido en el marco de declaraciones públicas en las que Adorni sostuvo que había realizado pocas escapadas desde su ingreso a la función pública. Por otra parte, está el viaje a Aruba entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.

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La investigación judicial, impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, determinó que Adorni viajó junto a su esposa y sus dos hijos en vuelos de la aerolínea LATAM. Según los datos incorporados a la causa, cada pasaje habría costado alrededor de 1.450 dólares, lo que totaliza unos 5.800 dólares en transporte aéreo para todo el grupo familiar.

También se analizan los registros migratorios, que indican escalas en Perú y Ecuador antes de arribar al destino caribeño. En cuanto al alojamiento, la pesquisa busca establecer si la familia se hospedó en el hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive con valores estimados cercanos a los 1.000 dólares por noche por persona.

La causa se enmarca en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En ese contexto, la Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario para avanzar en la trazabilidad de los gastos asociados a sus viajes.