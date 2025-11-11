Se reanudó el servicio del Tren Sarmiento luego del descarrilamiento

De todas maneras, las formaciones no se detienen en el lugar del hecho, que se dio a las 15:50 cuando un tren que se dirigía desde Moreno, en el oeste del conurbano, hacia la estación terminal Once.

“A las 15.50 una formación del tren Sarmiento que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de Liniers”, indicaron las fuentes consultadas por NA.

En tanto, personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas participaron del operativo, que continuaba esta noche.

Alrededor de 20 usuarios resultaron heridos con politraumatismos, motivo por el que requirieron asistencia sanitaria en el lugar y se determinó su traslado a distintos hospitales de la zona, aunque ninguno está grave.

Además, se interrumpió la energía de las vías para el trabajo de las autoridades.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, dialogó con la prensa y confirmó que “no hay víctimas fatales”, al tiempo que unos de los carriles de la avenida Rivadavia permanecían cortados por el trabajo de los bomberos.

Trenes Argentinos emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que “Las causas del suceso son materia de investigación y solamente podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes”, concluye el texto difundido por la empresa estatal.

Por su parte, María Luján Rey, la madre de Lucas Menghini, una de las 52 víctimas de la Tragedia de Once, manifestó a este medio: “Es muy triste lo que pasó”.