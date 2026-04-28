El ministro Luis Caputo anticipó una baja de la inflación en abril El ministro de Economía expuso en la apertura de ExpoEfi. Admitió que el dato de actividad de febrero fue malo pero dijo que la economía venía creciendo “con números récord”.

“No negamos que el dato de actividad de febrero dio mal, pero veníamos de números récord. Tenemos que saber de dónde veníamos”, afirmó Luis Caputo. El ministro de Economía disertó en la apertura del Congreso Económico Argentino que se lleva a cabo en el marco de ExpoEfi 2026.

“Estamos en récord de exportaciones. El agro está en un boom de 160 millones de toneladas. Eso no es casualidad, es previsibilidad. Al agro cuando vos le das mejores perspectivas inmediatamente invierte. Vamos a seguir generando condiciones para que el campo tenga la renta que merece”, agregó.

Caputo estimó que “solamente en energía, entre este año y 2035, vamos a tener más de USD 350.000 millones de superávit. No se si se toma conciencia de los números que estamos hablando”.

“En minería van a ser otros USD 161.000 millones de dólares de superávit. O sea, entre energía y minería hay casi un producto bruto, ciento once mil millones de dólares por los próximos diez años”, agregó.

Con respecto a la inflación, Caputo señaló que la baja de interés en pesos “es lo que nos hace ser optimistas” sobre el proceso de desinflación, a pesar del dato de 3,4% que el Indec informó en marzo.

“Lo que nos hace ser optimistas en cuanto al proceso de desinflación es que normalmente, cuando la tasa de interés baja, el tipo de cambio sube, y cuando la tasa de interés sube, el tipo de cambio baja”, afirmó Caputo. “Hemos visto un pico en marzo, pero definitivamente esperamos que a partir de abril el proceso de desinflación retome”, concluyó.

En otro tramo de su exposición, Caputo subrayó la importancia de las inversiones en sectores clave. Destacó que el país cuenta actualmente con “aproximadamente noventa y cinco mil millones de dólares en treinta y cinco, treinta y seis proyectos” vinculados a energía y minería. Además, anticipó que “en las próximas poquitas semanas van a estar entrando siete u ocho proyectos más por entre treinta y cuarenta mil millones de dólares adicionales”, en su mayoría concentrados en el segmento de upstream, lo que permitirá generar divisas en plazos cortos. “Un pozo tarda entre seis y ocho meses en desarrollarse. Es decir, que en menos de un año estás generando dólares”, afirmó el ministro.

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Durante su presentación, el funcionario defendió el desempeño del mercado laboral al señalar que “se han creado más de 300 mil puestos de trabajo” respecto de 2023, aunque reconoció que el empleo informal fue el que más creció. Justificó el envío y la aprobación de la ley de modernización laboral como una herramienta para impulsar la formalización. “El empleo no crece en Argentina desde el 2011. Ahora está creciendo. Creció más el empleo informal. No es lo que queremos. Por eso, de vuelta, logramos pasar una ley que no pudo pasar ningún gobierno por las últimas décadas”, sostuvo.

En cuanto a la evolución de los salarios, Caputo explicó que el sector informal “fue el que en términos de salario más le ganó a la inflación”. En el caso de los salarios registrados, la variación depende del indicador: “Si tomamos el SIPA, los salarios registrados están un tres por ciento arriba de noviembre del veintitrés. Si tomamos el INDEC, están un tres por ciento abajo”. El ministro precisó que el sector público es el que más rezagado quedó en la comparación salarial.

Respecto al crédito, el titular del Palacio de Hacienda remarcó que “el crédito pyme hoy está en niveles récord, está en dos punto siete de producto”. Añadió que los bancos “vuelven a prestarle más al sector privado que al sector público” y que tanto los depósitos como los préstamos en dólares se ubican en máximos históricos. Caputo también mencionó el objetivo de avanzar en privatizaciones y concesiones antes de fin de año, lo que permitiría generar ingresos por dos mil millones de dólares.

Al referirse a la política cambiaria, el ministro argumentó que el Banco Central debe “comprar dólares todos los días para que el peso no se aprecie más”, lo que atribuyó a un aumento en la demanda de dinero en moneda local. “Eso quiere decir que el proceso de desinflación va a retomar”, reiteró.

Durante su discurso, Caputo hizo referencia a casos empresariales que, según su análisis, reflejan el cambio de paradigma económico. Citó los ejemplos de la empresa Fate, que decidió cesar su actividad ante la apertura de la competencia, y Lu Milagro, que optó por competir y aumentar ventas tras la llegada de nuevos productos al mercado. El funcionario remarcó que “los argentinos son los que queremos que los cuarenta y ocho millones tengan acceso a mejores productos”, y mencionó mejoras en la variedad y accesibilidad de bienes como automóviles, electrónicos, textiles y calzado.

Por último, el ministro remarcó la percepción internacional sobre la economía argentina y la llegada de inversiones extranjeras, mencionando el interés de figuras como Harold Hamm y Peter Thiel. “Cuando ves que inversores de ese calibre vienen, cuando viene una persona como Peter Thiel, claramente un inversor líder que se viene a pasar dos meses a Argentina, está viendo que hay una transformación histórica”, señaló. También relativizó la posibilidad de un regreso de modelos económicos previos y proyectó un crecimiento acumulado de casi 20% para el período 2023-2027, alineado con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

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Fuente Infobae