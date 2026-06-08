Vuelven los streams del Conicet con una nueva expedición al fondo del mar argentino El organismo retomará las transmisiones en vivo desde aguas profundas durante una nueva campaña de exploración. El investigador Daniel Lauretta destacó la importancia de volver a estudiar el ecosistema marino argentino.

Científicos del CONICET volverán a explorar las profundidades del Mar Argentino a bordo del Falkor luego de lo que fue la campaña que se volvió viral. De esta forma, el grupo de estudios del mar profundo de Argentina se embarcará en el buque del Schmidt Ocean Institute para estudiar los ecosistemas profundos de los cañones Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la provincia del Chubut.

Luego de lo que fue la expedición Talud Continental IV: Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata que emocionó a millones de personas a través del streaming, los científicos del CONICET que integran el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) se embarcarán en una nueva misión.

Esta nueva campaña tendrá como objetivo principal la exploración de los cañones Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a Chubut a unos 600 kilómetros de la costa.

Se trata de una región poco explorada del Atlántico Sudoccidental, con alto potencial de biodiversidad y presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables. Durará 23 días y comenzará en abril del 2027 con posibilidad de que se adelante a febrero.

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Daniel Lauretta, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNBR, CONICET) y jefe científico de las campañas Talud Continental IV y V le manifestó a Rosario3 su alegría de poder volver a trabajar en aguas profundas para el país. “Poder ir a trabajar a un área nueva e inexplorada maximiza la probabilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia, que es uno de los grandes objetivos de la campaña”, sostuvo.

. Daniel Lauretta, investigador del CONICET.

“El grupo de trabajo tiene un proyecto a largo plazo que es estudiar todos los sistemas de cañones que hay en el talud argentino. Desde antes de subir al barco teníamos proyectos para los otros sistemas de cañones”, manfiestó.

“Los objetivos de esta campaña son casi los mismos que los de la campaña anterior porque sigue siendo el marco de estudios sigue siendo el mismo que es el de estudiar diversidad de invertebrados y peces de las aguas profundas del mar argentino con diferentes técnicas, datos molecurales, quimica del agua, basura, microplásticos, etc. Después se suman algunos temas en la campaña de acuerdo a quiénes pueden ir o no y esta vez vamos a subir 19 investigadores e investigadoras argentinas, es un poco menos de personal la campaña anterior”, aclaró.

Uno de los objetivos que tendrá esta campaña es ver qué especies habitan estos lugares: “Las cosas nuevas son las que más nos interesan pero no hay forma de saber si hay algo nuevo o no hasta que uno va y ve. Cuando uno está en aguas profundas en lugares que no se conocen, probablemente encuentre cosas nuevas porque nadie fue, pero no es seguro. Lo que uno encuentra es que tengamos especies que ya vimos y otras que no hayamos vistos como especies nuevas para la ciencia o que estén en otras partes del país”, aclaró.

En este sentido, agregó: “Lo que yo espero encontrar es que parte de la fauna sea la misma o muy similar a lo que encontramos en el cañon Mar del Plata, con fauna ya conocemos y encontrar especies que no hayan sido vistas antes, una fauna nueva en ese lugar”.

Entre el 23 de julio y el 11 de agosto del año pasado, una expedición integrada por científicos del CONICET exploró el oceano profundo en el cañon submarino Mar del Plata. Durante esta expedición se utilizó por primera vez en la región un vehículo operado remotamente (ROV), lo que permitió capturar imágenes del fondo marino en ultra alta definición de hasta casi 4 mil metros de profundidad y recolectar muestras sin alterar el entorno.

En el marco de esta histórica campaña se documentaron arrecifes de corales de aguas frías, extensos campos de corales blandos y una biodiversidad extraordinaria, incluyendo más de 40 especies potencialmente nuevas para la ciencia.