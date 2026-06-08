Dieron de alta a Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio de Agostina Vega El Servicio Penitenciario Córdoba confirmó que mantiene un buen estado de salud.

El Servicio Penitenciario Córdoba (SPC) confirmó durante este lunes que Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, recibió el alta y “mantiene un buen estado de salud”.

Tras su detención, en el marco de la causa que investiga el brutal crimen de la adolescente en Córdoba, se dio a concoer que Barrelier debió ser sedado debido a que en los controles médicos y psicológicos periódicos “se detectó la presencia de ideas y pensamientos suicidas”.

De esta forma, durante los siguientes días, estuvo itnernado en el Hospital Modular, que funciona en el Complejo Carcelario N°1 de Bouwer, “bajo estricta custodia del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (G.E.A.R.), unidad táctica de élite del SPC”, de acuero a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Tras nuevas pericias, las autoridades comunicaron que recibió el alta y que “mantiene un buen estado de salud”. De este modo el fiscal Raúl Garzón podría solicitar una nueva indagatoria.